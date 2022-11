Indiana Jones 2: il provino del piccolo Shorty

Quando un abito può costarti la carriera. Questo è quello che stava per succedere al piccolo (oggi cinquantenne) Ke Huy Quan, durante il provino del secondo capitolo di Indiana Jones, Il tempio maledetto. Meno male che Steven Spielberg l’ha capito.

Ke Huy Quan, è l’attore bambino di successo che ha interpretato Shorty in Indiana Jones e il tempio maledetto. Un piccolo incidente di percorso durante le audizioni, “colpa” anche della mamma, gli ha fatto quasi rischiare la parte.

L’imbarazzo si sa non lascia scampo ad un attore, soprattutto se alle prime armi. Ke Huy Quan oggi ricorda con serenità quell’imbarazzante audizione davanti a Steven Spielberg che gli è quasi costata la parte. Ma fortunatamente Spielberg li capisce “ad occhio” i bravi attori e gli ha dato (fortunatamente per lui) una seconda possibilità.

L’audizione che fa sorridere

Ke Huy Quan oggi ricorda con serenità quell’episodio che in quel periodo, soprattutto se sei un bambino, non è stato molto piacevole. Ha raccontato che quando è andato davanti a Steven Spielberg per partecipare ad un provino per interpretare Shorty in Indiana Jones e il tempio maledetto, la sua comprensione dell’inglese era pressoché inesistente.

Tra la poca comprensione di quello che gli veniva richiesto, tra il vestiario troppo elegante e scomodo imposto dalla propria madre, Ke Huy Quan ha fatto quasi scena muta. Fortunatamente per lui, Steven Spielberg aveva visto qualcosa in lui fin dall’inizio, così chiese al bambino di tornare il giorno dopo, vestito come voleva lui. La seconda possibilità che gli ha dato Spielberg è stata tutta meritata, in quanto il personaggio di Shorty oggi continua ad essere uno dei membri più amati di quella pellicola.

Ecco le parole di Quan in merito: “Ricordo di aver fatto un pessimo lavoro perché la mia comprensione dell’inglese era molto minima in quel momento. Il giorno dopo, abbiamo ricevuto una chiamata dall’ufficio di Spielberg. Mia madre pensò che fosse un incontro davvero elegante e mi mise in questo ridicolo abito a tre pezzi. Steven notò quanto fossi a disagio. Mi ha detto: ‘Ke, mi piacerebbe che tu tornassi il giorno dopo, ma indossa qualcosa di comodo”.

Cosa fa oggi Ke Huy Quan?

Ke Huy Quan dopo la sua interpretazione in Indiana Jones e il tempio maledetto, ha avuto un periodo di allontanamento dalle scene. Dopo aver terminato gli studi, affinò la tecnica di taekwondo, sport appreso durante le scene del film con Harrison Ford.

Proprio grazie a questo suo studio è diventato coreografo degli stunt per i film X-Men e The One. Dopo quasi vent’anni di assenza è tornato a recitare nel 2021 nel film di successo Alla scoperta di Ohana e in Everything Everywhere All at Once.