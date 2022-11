Chris Hemsworth in Limitless dal 16 Novembre su Disney+

Chris Hemswort si mette ancora alla prova con la nuova docuserie targata Disney+, Limitless. Di cosa si tratta?

La piattaforma di streaming Disney + tiene stretti i ranghi dei suoi e continua a rilanciare serie tv per cercare di non perdere il mordente contro la sua, ormai affermata, concorrente Netflix che sta per rilasciare una nuova serie tv, Mercoledì, rapendo dai ranghi Disney il regista Tim Burton. Ha infatti diffuso in questi giorni il nuovissimo trailer di Limitless, la docuserie di National Geographic con protagonista Chris Hemswort.

Così come suggerisce il titolo della docuserie, diretta da Darren Aronofsky, la star Disney prova a testare i limiti del corpo umano con l’obbiettivo di andare oltre i limiti del proprio corpo,ormai soggetto ai “limiti” dell’invecchiamento, scoprendo il pieno potenziale del fisico umano. Tra gli ideatori della serie troviamo Protozoa Pictures, Nutopia e Wild State di Chris Hemswort e Ben Grayson. La serie tv andà in onda con sei episodi il 16 novembre su Disney+.

Il lancio è stato accompagnato da alcune informazioni fatte trapelare per cercare di portare il pubblico affezionato all’attore dalla propria parte, per capire come Limitless si pone nei confronti del pubblico.

Di cosa parla Limitless?

La docuserie è diretta dal regista, candidato all’Oscar per Il cigno nero, Darren Aronofsky e dalla sua casa di produzione Prozoa, dalla Nutopia di Jane Root e dalla neonata Wild State dello stesso attore. La serie mette al centro la scienza d’avanguardia che tratta della longevità umana.

Ogni episodio di Limitless mette a dura prova l’attore poiché ha in serbo per lui imprese fisiche e mentali elaborate da esperti, scienziati e medici di fama mondiale per sbloccare il processo di invecchiamento e fermarlo.

Ogni sfida è realizzata con la massima precisione e si fonda su metodi innovativi che attingono a nuove ricerche in ambito scientifico e ricerche invece tradizionali consolidate. La missione di Chris Hemswort è quella di comprendere meglio i limiti del corpo umano e di scoprire come poter prolungare la salute e la felicità fino alla vecchiaia.

La forza e il fascino di Chris Hemsworth

L’attore è stata la figura chiave per la realizzazione della serie, grazie al suo stile di vita, Chris Hemswort si è sempre mantenuto allenato e ha sempre avuto un’alimentazione adeguata allo sforzo che il suo fisico avrebbe dovuto reggere ogni giorno: si è sempre preso cura della sua salute anche grazie al ruolo che per anni ha interpretato in tutti i film Marvel basati sul personaggio di Thor. Attraverso questa serie, anche gli spettatori potranno scoprire le tecniche per migliorare la propria salute e la propria vita.

Chris Hemswort ha deciso di non parlare semplicemente delle teorie scientifiche che potrebbero allungare e migliorare la sua vita ma ha voluto testarle e fare le cose in pompa magna. Ogni sfida è spettacolare e unica come: nuotare per più di 200 metri in un fiordo artico con la temperatura dell’acqua molto bassa; arrampicarsi su una corda di 30 metri sospesa su un canyon e camminare lungo una gru in cima ad un grattacielo. Ovviamente tutto questo in totale sicurezza, speriamo, per l’attore.