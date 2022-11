Joseph Quinn di Stranger Things sarà nel nuovo A Quiet Place

Presto potremo vedere Joseph Quinn nel nuovo capitolo di A Quiet Place, l’horror che ha scioccato il mondo. L’attore di Stranger Things dovrebbe avere un ruolo fondamentale.

Nel 2018 le sale cinematografiche di tutto il mondo sono rimaste sconvolte quando uscì A Quiet Place. Si tratta di un horror ambientato nel 2020, quando l’intero pianeta è stato invaso da delle mostruose creature cieche attirate dai suoni. Al minimo rumore, compaiono e, velocissime, attaccano e uccidono. La popolazione, quindi, notevolmente ridotta, è costretta a vivere nel silenzio più totale.

Fin dalle prime scene si capisce che il film non intende fare sconti a nessuno. La scena in cui il piccolo Beau viene falciato da uno degli alieni, attirato dal suono del suo razzo giocattolo, proprio davanti ai genitori che non riescono a salvarlo in tempo, è sicuramente una delle più iconiche dell’intera pellicola.

Il film ha ottenuto un ottimo successo e vari riconoscimenti (tra cui la candidatura all’Oscar per il Miglior montaggio sonoro), tanto che è stato annunciato che presto uscirà anche un nuovo capitolo. Si chiamerà A Quiet Place – Day One e, come si può intuire, sarà un prequel. Il cast si sta formando e Joseph Quinn è al momento in trattative per un ruolo.

Joseph Quinn, da Stranger Things al nuovo capitolo di A Quiet Place

Come riportato da Deadline, Joseph Quinn proprio in questi giorni è in trattative per recitare al prequel di A Quiet Place, dove dovrebbe avere uno dei ruoli principali. Per l’attore non sarebbe il primo horror a cui lavora: nel 2018 ha avuto una piccola parte in Overlord, al fianco di Jovan Adepo.

Il nuovo film sarà un prequel e racconterà l’arrivo delle pericolosissime creature sulla Terra e di come la popolazione umana cercherà di combatterle per poi, ovviamente, fallire e adattarsi a convivere con esse. Non tornerà, quindi, la famiglia Abbott, ma vedremo il punto di vista di altri personaggi, con un cast tutto nuovo.

Partito da un’idea di John Krasinski, il film sarà diretto da Michael Sarnoski e dovrebbe uscire al cinema l’8 marzo 2024. Sembra che farà parte del cast anche Lupita Nyong, diventata celebre per il ruolo della giovane e sfortunata Patsey in 12 anni schiavo. La sua interpretazione le valse la vittoria del Premio Oscar come Miglior attrice non protagonista nel 2014. Proprio in questi giorni sarebbe in trattative per partecipare anche ad A Quiet Place, dove dovrebbe avere una parte molto importante al fianco dell’indimenticabile Eddie Munson di Stranger Things.