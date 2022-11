I Am Ruth: Kate Winslet recita con la figlia Mia Threapleton (Foto)

I Am Ruth, la prima foto del film in cui il premio oscar Kate Winslet recita con la figlia Mia Threapleton. L’immagine è stata rilasciata da Channel 4 e fa pensare a un progetto pensato da Dominic Savage.

Per la prima volta Kate Winslet, attrice vincitrice di un premio oscar come miglior protagonista per The Reader , e sua figlia Mia Threapleton recitano insieme nel lungometraggio I Am Ruth che andrà in onda nel Regno unito sul canale Channel 4 questo inverno.

Nel film Kate Winslet interpreterà la preoccupata madre Ruth che si allarma nel vedere sua figlia adolescente Freya, interpretata da Mia Threapleton, consumata dai social media e dalle pressioni che ne derivano. Mentre Freya si chiude ancor di più in se stessa, il loro rapporto si farà sempre più teso.

Insomma madre e figlia anche nella finzione che interpretano le parti di ormai del quotidiano di ogni famiglia del mondo moderno.

Il film si rivela un’importante storia sulla salute mentale. Le parole al riguardo di Kate Winslet sono state queste: “ Parte di questo processo consiste nel mantenere le cose al minimo e concentrarsi solo sugli attori”.

Chi è la figlia di Kate Winslet

Mia Threapleton è un’attrice inglese figlia della pluripremiata Kate Winslet. Ha sulle spalle una sostanziosa filmografia il cui primo lavoro è proprio con la madre nel 2014 per il film Helene- Le regole del Caos. Insomma nel suo caso, la mela non è caduta lontano dall’albero: Threapleton si conferma brava quanto la madre.

Il progetto di I am Ruth, come ci conferma anche Kate Winslet, è nato da una collaboarzione con il regista Dominic Savage come: “Una storia per i nostri tempi sulla crisi endemica della salute mentale che colpisce i giovani“. Queste le parole dell’attrice parlando della realizzazione del film, in onda questo inverno su Channel 4 in UK. Sia mamma che figlia hanno portato sul piccolo schermo un lungometraggio che come ha detto anche il regista, nasce da un sentire comunitario, di una nuova generazione che cammina a tentoni senza una guida e delle famiglie che spesso sono lasciate da sole a gestire le difficoltà che ne derivano.

Winslet e Savage hanno sviluppato e scritto insieme I Am Ruth e sarà trasmesso come parte della serie antologica guidata da donne I Am creata dallo stesso Dominic. “Il modo collaborativo e sensibile in cui Dominic Savage crea e filma ogni episodio di I Am è stimolante, gratificante e completamente coinvolgente”, ha dichiarato Kate Winslet aggiungendo che “gli attori diventano questi personaggi e non c’è spazio per fingere. E’ un ambiente di lavoro per cui qualsiasi attore darebbe qualsiasi cosa per farne parte e posso tranquillamente dire, con la mano sul cuore, che non dimenticherò mai le cose che abbiamo imparato realizzando questo film”.

I Am Ruth parla della salute mentale

Quello che è stato dichiarato dall’attrice, in un’intervista, è che: “la natura tranquilla e di basso profilo di questo progetto è il modo in cui aspiro a lavorare sempre. Spesso gli ambienti creativi possono essere dispersivi e travolgenti ma, parte del processo di regia di Dominic consiste nel mantenere le cose al minimo e concentrarsi solo sugli attori e sul modo di creare insieme, con il suo incontrollabile supporto. E’ stato un privilegio e un’ispirazione lavorare con lui.” .



Savage, il regista, ha invece replicato alle parole di Winslet con:” Creare I Am Ruth per Channel 4 è stato un onore oltre che una sublime esperienza creativa per me. Collaborare a stretto contatto con l’incredibile Kate Winslet per portare sullo schermo questa importante storia sulla salute mentale dei bambini è stato un momento clou assoluto della mia carriera di regista. Racchiude tutto ciò che amo del fare dramma: sperimentale, crudo, istintivo, con una recitazione senza paura e soprattutto, su qualcosa che in qualche modo colpisce tutti noi. Credo che molti genitori e bambini si immedesimeranno in questa storia di immensa difficoltà e speranza”.

Insomma un appuntamento da non perdere con il terzo lungometraggio della serie I Am diretta da Dominic Savage.