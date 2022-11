1923, il primo trailer dello spin-off di Yellowstone

La piattaforma di streaming Paramount+ ha rilasciato in anteprima il primo trailer dello spin-off di Yellowstone, 1923. Due volti di successo faranno parte del cast.

Yellowstone è una serie tv western/drammatica, trasmessa dal 2018, creata da Taylor Sheridan e John Linson che narra le vicende della famiglia Dutton, proprietaria di uno dei ranch del Montana più grandi degli Stati Uniti.

Grazie anche ad un cast d’eccezione, come Kevin Costner, Kelly Reilly e così via, la serie sta avendo un successo talmente grande che è stata subito creato in concomitanza della quinta stagione, uno spin-off prequel, 1923.

Yellowstone cede per il momento il posto a 1923

Yellowstone è arrivata alla quinta stagione e Paramount+ ha annunciato che questa sarà divisa in due parti. La prima parte, composta da sette episodi terminerà il 18 dicembre 2022, lasciando così posto alla messa in onda della prima puntata dello spinoff prequel, 1923. La trasmissione della prima puntata coinciderà infatti con l’ultimo episodio della prima parte di Yellowstone. Ad oggi non si sa ancora quando sarà trasmessa la seconda parte della serie tv.

Di 1923 sappiamo per il momento che la serie sarà composta da due stagioni, ognuna di otto episodi ciascuna. La prima puntata della prima stagione andrà in onda sulla piattaforma streaming Paramount+, domenica 18 dicembre.

Due attori di punta in 1923

1923, la serie spinoff prequel di Yellowstone, avrà due volti d’eccezione nel proprio cast, stiamo parlando di Harrison Ford e Helen Mirren. I due attori interpreteranno rispettivamente Jacob Dutton, capo del ranch e fratello di James Dutton e sua moglie Cara Dutton. Come recita la sinossi, 1923 vedrà:

“Due generazioni della famiglia Dutton che hanno lottato per sopravvivere alla storica siccità, all’illegalità e al proibizionismo e a un’epidemia di furti di bestiame; il tutto combattuto sotto la nube della grande depressione del Montana, che ha preceduto la nazione di quasi un decennio…”

Di cosa parlerà 1923?

La storia sarà ambientata durante la Prima Guerra Mondiale e da quello che si evince nel trailer, questo spinoff toccherà argomenti quali, “pandemie, siccità storica, la fine del proibizionismo e la Grande Depressione mentre affliggono tutte le montagne occidentali”.

Meno di un minuto, ma il trailer ufficiale rilasciato da Paramount+ su 1923, promette ai fan una stagione veramente entusiasmante. Quello che si è potuto capire è che l’obiettivo dello sceneggiatore è quello di ricreare una linea genealogica di prequel che vanno in concomitanza con il “presente” di Yellowstone.

Dopo il grande successo di 1883, ora vedremo 1923 e in futuro seguiranno altri due spinoff ambientati rispettivamente negli anni ’40 e negli anni ’60.