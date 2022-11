Mammals: tutto ciò che c’è da sapere sulla miniserie con James Corden

Nel 2022 Prime Video ha rilasciato una nuova serie, Mammals, dai toni comici e dark. Ma di cosa parla? E perché vale la pena vederla?

Negli ultimi giorni Amazon Prime ha rilasciato Mammals, una nuova dark comedy scritta da Jez Butterworth e girata da Stephanie Laig. La serie racconta le vicende di due coppie: il protagonista è Jamie (James Corden), uno chef pluristellato che scopre alcuni assurdi e scioccanti segreti su moglie Amandine (Melia Kreiling), incinta. A questo punto Jamie chiede aiuto al cognato Jeff (Colin Morgan, diventato celebre per il suo ruolo di Merlino in Merlin tra il 2008 e il 2012). Al gruppo si aggiunge Lue (Sally Hawkins), sorella di Jamie e moglie di Jeff, il cui matrimonio è in crisi.

La serie sta riscuotendo già un buon successo e c’è già chi parla di una possibile seconda stagione, che per il momento non è stata ancora confermata. Ai fan è piaciuta questa contaminazione di generi tra il comedy e il dark: vengono trattati temi difficili come il lutto, la tristezza, il tradimento, ma anche l’amore e l’amicizia. Si tratta, in tutto e per tutto, di una commedia esistenzialista, di un taglio simile a quello di After Life.

La serie è divisa in sei episodi, da circa trenta minuti ciascuno. Se uscirà una nuova stagione, è possibile che seguirà lo stesso schema.

Mammals, perché guardarla

Mammals è uscita solo l’11 novembre 2022, ma ha già riscosso un buon successo e i fan ne parlano con grande entusiasmo. James Corden si è calato perfettamente nella parte e riesce a intrattenere il pubblico con maestria, facendolo empatizzare con lui. L’idea della commedia dark, inoltre, è stata ben sviluppata. Dopo un romantico incipit ambientato in Cornovaglia, il pubblico viene subito catapultato nel dramma più assoluto. Da qui, il marito inizia a scoprire segreti mai sospettati sulla donna della sua vita e inizia una ricerca assurda verso la verità.

Ciò che distingue Mammals da altre serie è proprio il suo tono surreale: tratta temi dolorosi, ma sempre in chiave comica e sarcastica. La commedia, quindi oscilla tra momenti divertenti e momenti altamente seri e tragici: il tutto, però, senza mai risultare forzato o fuori luogo.

Le battute sono brillanti, così come i dialoghi, alternati da momenti di silenzio, come se i personaggi stessi non riuscissero a parlare davanti alla situazione che li ha colpiti. Inoltre, non bisogna sottovalutare la scelta del cast, assolutamente azzeccata.