Charlene di Monaco ha fatto impazzire di gelosia Alberto: a Parigi è accaduto l’impensabile

La principessa Charlene di Monaco si è sicuramente fatta a notare durante l’ultima visita a Parigi. Ecco cosa ha fatto.

Finalmente Charlene di Monaco ha ricominciato ufficialmente a partecipare alla vita pubblica e a vivere con la sua famiglia. La principessa, infatti, per diversi mesi ha destato molte preoccupazioni quando è dovuta rimanere lontana da casa per alcuni motivi di salute. Quale fosse la sua malattia non è mai stato confermato, ma c’è chi ha parlato di un’operazione di chirurgia plastica finita male e chi, addirittura, di un intervento al cervello.

La nobile è rimasta per diversi mesi in Sudafrica, suo Paese d’origine, e poi si è trasferita in una clinica in Svizzera. E’ tornata a Monaco, dalla sua famiglia, solo poco tempo fa. Finalmente ha potuto riabbracciare il marito, il principe Alberto, e i loro due figli, i gemelli Gabriella e Giacomo.

L’ex modella ha ricominciato anche a frequentare la vita pubblica, presentandosi anche a diversi eventi ufficiali. Uno di questi è stato a Parigi, ovvero la Paris Fashion Week, e in questa occasione ha decisamente attirato l’attenzione. Prima è stata invitata allo show di Akris, uno dei suoi brand preferiti, e poi alla sfilata di Louis Vuitton per presentare la collezione Primavera-Estate 2023.

Charlene di Monaco, bellissima alla Fashion Week di Parigi

Prima di entrare a far parte della famiglia reale, Charlene di Monaco è stata una campionessa di nuoto. Ha rappresentato il Sudafrica per diverse competizioni importanti, dai mondiali alle olimpiadi. Si è ritirata poco prima di sposarsi, circa dieci anni fa, per un infortunio.

Dopo la lunga malattia, finalmente l’ex nuotatrice sudafricana è tornata sotto i riflettori e ha ripreso a presenziare agli eventi pubblici. Poche settimane fa ha partecipato ai pomposi funerali della regina Elisabetta II – deceduta lo scorso 8 settembre – a Londra, e poi è volata a Parigi per l’imperdibile appuntamento con il mondo della moda. La principessa, infatti, è una grande appassionata.

In questa occasione ha deciso di presentarsi più bella che mai. Ha sfoggiato un look da urlo, che ha messo in mostra tutta la sua femminilità. Il principe Alberto non era presente insieme a lei, ma chissà, forse si sarebbe ingelosito a vedere tutti quegli sguardi sulla moglie? A ogni modo siamo felici che finalmente la nobile abbia ripreso una vita normale e ci auguriamo di vederla così splendente a un altro evento importante molto presto.