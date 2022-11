Valerio Scanu, il video della proposta di matrimonio al compagno

Valerio Scanu ha preso letteralmente “due piccioni con una fava”, in quanto ha fatto coming out pubblicamente per la prima volta e ha chiesto al suo compagno di sposarlo, tutto con un unico video condiviso sulla sua pagina social.

L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, Valerio Scanu, dopo tanti anni di riserbo sulla sua vita sentimentale, finalmente ha trovato il coraggio di sugellare con un anello l’ufficialità del rapporto con il suo compagno, Luigi Calcara.

Oltre alla dolcissima proposta di matrimonio che ha lasciato Luigi Calcara senza parole, Valerio Scanu ha finalmente trovato il coraggio di fare coming out e ufficializzare la sua omosessualità davanti a tutti, capendo che non c’era niente di male in questo.

Cosa sappiamo di Valerio Scanu e Luigi Calcara?

Valerio Scanu, classe 1990, è un cantante ed un personaggio televisivo italiano. Se in passato ha avuto alcune esperienze in ambito musicale, la fama è arrivata con l’edizione 2008/2009 di Amici di Maria De Filippi, dove il cantante sardo si è classificato al secondo posto. Da li la strada è stata subito in discesa, grazie alle sue abilità canore, non ci ha messo molto ad ottenere un contratto discografico con l’etichetta EMI Music, conclusasi poi nel 2013.

In seguito Valerio ha deciso di fondare un’etichetta tutta sua, chiamata NatyLoveYou. Ha partecipato due volte al Festival di Sanremo nel 2010 e nel 2016; è durante la sua prima partecipazione che il cantante ha vinto con la bellissima canzone Per tutte le volte che…, inoltre ha vinto diversi riconoscimenti. Tra i più importanti ricordiamo quattro Wind Music Awards, un TRL Award e un Venice Music Awards.

Se di Valerio Scanu sappiamo molte cose essendo un personaggio pubblico, del suo compagno Luigi Calcara sappiamo molto meno. Dalle poche informazioni emerse dalla sua pagina social privata, sappiamo che Luigi è siciliano ma risiede a Roma dove lavora all’Università Sapienza come docente nel dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrice ed energetica. Ha 32 anni ed è il compagno di Valerio dal 2020.

Un video molto romantico

Con un gesto improvviso in una sala piena di amici e parenti, Valerio Scanu si è inginocchiato improvvisamente davanti al suo compagno Luigi Calcara e tra le note di “Ti sposerò per te” di Eros Ramazzotti ha chiesto la mano di Luigi, con tanto di anello.

Ovviamente la risposta affermativa di un visibilmente emozionato Luigi non si è fatta attendere. Il video subito condiviso dal migliore amica della coppia sul suo profilo Instagram ha letteralmente spaziato tra i suoi follower.

Anche noi gli facciamo tanti auguri, in un mondo purtroppo a volte buio, questi gesti romantici ci vogliono per riportare un po’ di luce.