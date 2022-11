Un nuovo Rocky? Sylvester Stallone conferma la notizia ma lui non ci sarà

Sylvester Stallone conferma i rumors sul ritorno di Rocky e Rambo sui grandi schermi, svelando dettagli interessanti.

Ultimamente abbiamo sentito parlare di Sylvester Stallone per fatti legati alla cronaca rosa: l’attore e sua moglie Jennifer Flavis hanno dato una seconda chance alla loro storia d’amore. Oggi torniamo a parlare dell’attore, oggi 76 enne per motivi legati al cinema e alle serie tv.

Sylvester Stallone in Rocky Balboa – Solocine.it

Nel corso di una recente intervista su una rivista americana, Sylvester Stallone ha confermato l’esistenza di alcuni progetti per rendere un revival di Rocky delle serie tv, rispondendo in prima persona ai rumor degli scorsi giorni su tante testate giornalistiche.

Sembrava un addio e infatti…

Rocky senza Sylvester Stallone sarebbe come un cielo senza stelle. Eppure, la grande assenza di Sylvester Stallone – tra le Hall Of Fame più famose d’ America- da “Creed III” è del tutto confermata. Il film arriverà nei cinema mondiali nella primavera 2023.

Il regista di Creed II Steven Caple Jr., tempo fa, nel 2018, disse che la trama poteva dividersi in franchise separati: una serie Creed e una serie Rocky. Ad oggi, in una nuova intervista Stallone conferma l’idea sostenendo di essere assente dal nuovo film in uscita, perchè non possiede alcun diritto sul personaggio di Rocky, nè la sua creazione nè la sua firma. Tutti i diritti sono in possesso della casa di Produzione e Sylvester Stallone non ci sta.

Le dichiarazioni di Stallone

Di un potenziale settimo film di Rocky, Stallone ha detto: “Ero disposto a farlo. Ma poi ho detto: “Dopo 45 anni, possiamo cambiare un po’ il campo di gioco? Livellarlo? Non posso avere un pezzo di ciò che ho creato tutti questi anni fa? […] Non voglio che nessuno lo controlli” ha detto al giornale. Ha poi continuato: “Se lo scrivo e lo studio accetta di farlo, è fatto”. La polemica è in sospeso e la questione non è stata risolta.

The Hollywood Reporter ha chiesto al celebre attore americano di confermare o smentire i rumor sulle serie prequel di Rocky, ricevendo una conferma, anche se il tutto seguirà una strada diversa da quella che lui stesso aveva inizialmente pianificato:

“Penso che accadrà. Inizialmente avrei voluto fare una sorta di documentario su Ken Burns e la sua esperienza in Vietnam, in cui approfondire il giovane Rambo. Lo avrei presentato come un ragazzo estroverso, capitano della squadra di football, per poi comprendere le motivazioni che lo hanno portato a diventare quello che conosciamo nel film. Nell’idea che vogliono fare invece, abbiamo una storia moderna in cui passo il testimone a qualcuno. Questa è la più probabile”. Creed III dovrebbe ancora uscire nelle sale il 3 marzo 2023.