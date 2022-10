Gf Vip, c’è stato un altro coming out: Alberto De Pisis scioccato

Edoardo Donnamaria fa coming out al Grande Fratello VIP . Il ragazzo gieffino lascia tutti a bocca aperta per le sue parole: “Sono Fluido”. Ecco cosa ha detto durante il reality show di Canale 5.

Nella nuova edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, c’è anche un concorrente la cui rivelazione ha spiazzato tutti i partecipanti in gara. Edoardo Donnamaria, che tutti ricorderemo come il volto di Forum accanto a Barbara Palombelli, durante la sua permanenza nella casa si è lasciato andare a una rivelazione del tutto inaspettata sul suo orientamento sessuale.Ecco cosa ha detto mentre punzecchiava Alberto De Pisis.

Le sue recenti dichiarazioni non sono passate inosservate dal pubblico di Canale 5: Antonella Fiordelisi lo ha intimato di non prendere una posizione dentro la casa del GIF VIP.

La relazione tra Donnamaria e Alberto de Pisis: “io sono molto più fluido”.

Edoardo Donnamaria durante la sua permanenza nella casa dei GIF VIP si è lasciato scappare mentre parlava con Alberto de Pisis, opinionista e influencer, il suo orientamento sessuale:” Ti presenterò mio fratello, no, non quello gay che sta a New York. L’altro che è un pochetto etero, io al massimo, no, non è come me. Io sono molto più fluido”.

La confessione è stata fatta nella stanza con Alberto De Pisis. A commentare la sua sulle recenti rivelazioni del ragazzo è stata Elenoire Ferruzzi che ha sostenuto che il volto di Forum sia bisessuale. Intanto non scappa ad un occhio attento, la complicità tra il collega di Paolo Ciavarro e l’ex di Taylor Mega che al momento purtroppo è trattenuta in quarantena. In molti sognano che i due si mettano insieme. Intanto Antonella Fiordelisi ammette il suo interesse romantico per Edoardo Donnamaria.

La bisessualità accennata da Fiordelisi e il suo interesse per Donnamaria

Subito dopo le dichiarazioni di Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi dice la sua sul coming out del ragazzo: prima l’ha criticato per il fatto di non prendere mai una posizione all’interno della casa di Cinecittà e poi ha sottolineato: “L’unica cosa che giudicherò qua dentro è come si comportano le persone con me”.

Inoltre Fiodelisi non ha nascosto di avere un interesse per Edoardo Donnamaria: l’ex schermitrice, dopo aver affermato di essere gelosa dei suoi amici dell’altro sesso, si è espressa su di lui ammettendo: “Non è male. Non so, devo capirlo bene”.

A schierarsi dalla sua parte sono state l’icona trans e Ginevra Lamborghini che di seguito ha affermato: “Ci vuole un pò più di tolleranza”. L’artista ha fatto capire di pensarla allo stesso modo e riguardo alla situazione ha aggiunto:” Lei ci sta anche male, perché sempre attaccata”.