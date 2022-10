Alfonso Signorini, di nuovo innamoratissimo: chi è il misterioso compagno

Alfonso Signorini, il re del gossip, è bravissimo a stanare i segreti più oscuri e gli scoop più sconvolgenti delle star, ma quando si tratta di lui è molto restio a parlare. Orietta Berti inconsapevolmente ha aperto il vaso di Pandora, Alfonso sarebbe di nuovo innamoratissimo. Ma chi è il nuovo compagno?

Alfonso Signorini è da poco tornato single dopo la rottura epocale con il suo compagno storico Paolo Galimberti, amore durato ben 18 anni prima di pronunciare la parola fine. Pare da voci di corridoio e da un’affermazione involontaria di Orietta Berti durante il Grande Fratello Vip che il cuore di Alfonso Signorini starebbe di nuovo “battendo” per qualcuno.

Il conduttore del Gf Vip sarebbe di nuovo felice e innamorato. Lo si vede anche dalla sua espressione, che forse le farfalle nello stomaco sono tornate a farsi sentire. Ma chi è il misterioso compagno di Alfonso Signorini? E cosa sappiamo finora?

Alfonso Signorini dopo 18 anni dice addio a Paolo Galimberti

Di Alfonso Signorini sappiamo praticamente tutto a livello professionale, da Direttore per la rivista Chi a conduttore del Grande Fratello Vip, solca sempre la ribalta con la sua professionalità e la sua astuzia pungente. È stato insieme al suo ex compagno Paolo Galimberti, imprenditore, tesoriere di Forza Italia e vice presidente della regione Lombardia, per ben 18 anni, finché non ha rilasciato questa dichiarazione per annunciare ai fan della rottura:

“Dopo 18 anni non stiamo più insieme. Una decisione sofferta ma dovuta: quando il rapporto si trascina per non far dispiacere all’altro è meglio chiudere. Gli vorrò sempre bene”.

Il cuore matto di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini ha provato a nascondere i suoi sentimenti, ma l’occhio clinico di Orietta Berti l’ha smascherato, informando tutta Italia, forse involontariamente, che Alfonso in realtà è di nuovo innamoratissimo. La Berti la sa lunga, proprio per questa sua sensazione ha ricevuto un bacio e un abbraccio dal conduttore, in quanto non smentisce per niente il nuovo sentimento.

“Quando l’amore viene il campanello suonerà”, ha intonato la Berti, la quale replica: “Tu sei già innamorato”. “Per te c’è già? Come fai a saperlo? È vero”, la replica di Alfonso Signorini non lascia alcun dubbio. Ad oggi non si sa niente del misterioso compagno, si sa solo che non fa parte del mondo dello spettacolo e che Signorini è totalmente cotto. Non fa altro che guardare il telefono con la speranza di ricevere al più presto un suo messaggio.