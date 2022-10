Tu Si Que Vales, avete capito chi è Giovannino? E’ proprio il bravissimo attore

Chi è l’attore che si nasconde dietro al costume di scena del piccolo Giovannino di Tu Si Que Vales, meglio conosciuto come l’instancabile persecutore della bellissima Sabrina Ferilli che anche quest’anno deve subite le sue continue angherie?

Nell’edizione tutt’ora in corso di Tu Si Que Vales, ci sta ancora facendo ridere a crepapelle un personaggio molto simpatico e decisamente assai pittoresco di nome Giovannino che ha dato vita a gag -a dir poco- esilaranti insieme alla splendida giurata della giuria popolare, che tanto piace agli italiani di ogni età. Ma sapete chi è che si nasconde dietro al suo costume di scena?

Ha da poche settimane preso il via una nuovissima edizione di Tu Si Que Vales che si sta confermando ancora ora con un ottimo successo e dal momento che diverte moltissimo le famiglie italiane. Queen Mary sovente si lascia andare a battute a non finire, in particolare con l’amica di sempre Sabrina Ferilli che da tempo ha il piacere e l’onore di collaborare con lei in svariate trasmissioni. Ed è proprio quest’ultima ad essere stata presa di mira fin dall’inizio della scorsa stagione da un simpatico e assai dispettoso disturbatore che fa letteralmente sbellicare dalle risate sia i grandi che i piccini.

Chi è il nano rosso?

Il suo nome è Giovannino. Ma chi si nasconde dietro al famoso nano rosso? Un giovanissimo attore, di nemmeno 30 anni , di nome Giovanni Iovino, originario di Napoli, che ha ricoperto diversi ruoli anche sul Grande Schermo. Uno fra tutti? La maschera di Pulcinella in Pinocchio di Matteo Garrone.

Ma- per la verità- l’abbiamo anche visto in alcune pubblicità e nella terza stagione di Gomorra. Tra l’altro fa anche parte di una compagnia teatrale di Nola denominata Pipariello di Antonio Esposito, dove opera insieme al fratello Andrea. Tuttavia Giovanni ha debuttato nel settore lavorativo non come attore, bensì come animatore nei villaggi turistici. E questa è stata una professione che ha svolto per cinque anni, per poi dirigersi, come già detto, verso il Cinema.

Attivissimo sui Social, in particolare su Instagram e su Tik Tok, dove pubblica numerosi e assai esilaranti video dei suoi personaggi, tra cui appunto il chiacchieratissimo Giovannino, l’artista è davvero molto ma molto seguito e amato dal grande pubblico, che ha iniziato ad apprezzarlo sempre di più dopo la sua comparsa a Tu Si Que Vales che è ancora oggi uno dei programmi più amati dal grande pubblico.

Ed è per questo motivo che, come molti pensavano fin dagli scorso mesi , è stato pienamente riconfermato anche nella nuova edizione attualmente in corso, ovviamente per il terrore dei Sabrina Ferilli, che in occasione della finalissima della scorsa stagione ha ricevuto una torta per festeggiare i 70 giorni della loro conoscenza. Un conoscenza che ha tutte le carte in regola per potersi protrarre ancora per molto, molto tempo. L’attrice romana è avvisata!