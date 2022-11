Jason Momoa prima in pigiama e poi si denuda (video)

Jason Momoa ha fatto parlare molto di sè sfilando alla Premiere del suo film in pigiama. Poi si è spogliato al programma di Jimmy Kimmel.

Si torna a parlare di Jason Momoa e del suo look, questa volta da sogno. L’attore statunitense si è presentato alla première a Los Angeles del film Slumberland – Nel Mondo dei sogni, in cui è protagonista. Il film di avventura e di commedia è disponibile sulla piattaforma streaming Netflix a partire dal 18 novembre.

Che Jason fosse un sognatore era noto a tutti, ma che sfoggiasse un look da sogno era un fatto del tutto inaspettato: un pigiama seta viola, colore di tendenza della stagione Autunno – Inverno 2022/2023, a dominare le scene. A completare la mise, un paio di ciabattine leopardate e un peluche a forma di maialino dal nome Mr. Manapua con cui ha posato per i fotografi. Sia il look scelto sia il peluche sono indizi presenti nel film. Jason Momoa conferma il connubio di fascino, eleganza e charme… anche quando sfila con un pigiama. Prima ha sorpreso tutti con questo look che rompe gli schemi e poi si è spogliato da Jimmy Kimmel.

Il pigiama scelto sempre più dai vip

Il pigiama si posiziona come un trend molto ampio ed è lontano dalla biancheria. Solo pochi giorni fa Billie Eilish e il suo nuovo fidanzato Jesse Rutherford si sono fatti notare al LCMA Gala a Los Angeles in outfit coordinati Gucci con mascherine per gli occhi e piumini. Anche la star Harry Styles ha indossato un pigiama a pois Gucci nel videoclip del suo singolo “Late Night Talking”. A primo impatto può sembrare un look horror ma sicuramente sarà sempre più in voga anche nella vita di tutti i giorni.

Jason Momoa si spoglia al talk show

Jason Momoa si è spogliato togliendosi tutti i vestiti fino a quando non gli è rimasto solo il malo, perizoma hawaiiano che gli ha lasciato in bella vista il sedere. Alla domanda se il malo fosse comodo, l’attore ha risposto che: “Oh mio Dio, sì. In realtà non mi piace nemmeno più indossare i vestiti. Ci sto tutti i giorni. Lo indosso sempre. Questo è un tradizionale malo, quello che indossano gli hawaiani”, ha detto Momoa a Kimmel. Inoltre, Jason ha spiegato che ha iniziato a indossare i vestiti tipici mentre girava la serie Chief of War su Apple TV+.

Il momento televisivo dell’attore 43 enne è subito diventato virale ed è stato particolarmente apprezzato dalle fan del corpulento interprete di Aquaman che ha messo in mostra i muscoli abbronzati con la sua ironia che da sempre lo contraddistingue.