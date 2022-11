I Segreti di Wind River: in arrivo un sequel diretto da Skogland

I segreti di Wind River avrà presto un sequel: ad annunciarlo è stata la casa di produzione Castle Rock Entertainment, con il film diretto dalla regista Kari Skogland.

Il film I segreti di Wind River avrà molto presto un sequel. Ad annunciare il seguito della pellicola che vede come attori protagonisti Jeremy Renner ed Elizabeth Olsen è stata la casa di produzione Castle Rock Entertainment, con la pellicola che verrà diretta dalla regista Kari Skogland.

Il sequel del film diretto da Taylor Sheridan si intitolerà Wind River: The Next Chapter e vedrà di nuovo Martin Sensmeier nel ruolo di Chip Hanson. A scrivere la sceneggiatura sono stati Patrick Massett e John Zinman, con il film che verrà invece prodotto per la Castle Rock Entertainment e per la Acacia Filmed Entertainment da Matthew George e per la Thunder Road Pictures da Erica Lee.

Wind River: la trama del primo film

Il film di Taylor Sheridan era incentrato su un cacciatore veterano e su un agente dell’FBI alle prese con le indagini sull’omicidio di una donna all’interno della riserva dei nativi americani del Wyoming nota appunto come Wind River.

Nel cast, oltre a Jeremy Renner e ad Elizabeth Olsen, erano poi presenti anche Jon Bernthal, Graham Greene, Kelsey Asbille e Gil Birmingham, con la pellicola che riscosse un enorme successo non solo di pubblico ma anche di critica incassando quasi 50 milioni di dollari al botteghino a fronte di un budget di circa 10 milioni.

Wind River: La storia del sequel

The Next Chapter, per quanto riguarda il possibile cast, sarà probabilmente privo delle star del Marvel Cinematic Universe Jeremy Renner ed Elizabeth Olsen, con la regia che sarà come detto affidata alla regista Kari Skogland, che ha lavorato di recente alla serie The Falcon & The Winter Soldier.

Il film sarà incentrato su diversi omicidi che avranno luogo sempre all’interno della riserva che dà il titolo alla pellicola. Una situazione che porterà l’FBI a chiedere l’aiuto di Hanson, che resterà coinvolto in una lotta che vedrà al centro di tutto quella che da sempre considera la sua casa ovvero la riserva. Per quanto riguarda infine le riprese del film, queste avranno quasi sicuramente inizio tra un paio di mesi circa ovvero nel gennaio del 2023.