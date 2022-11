M. Il figlio del secolo: le prime foto di Luca Marinelli nei panni di Mussolini

Le prime foto dal set dalla nuova serie tv prodotta da Sky Original, M. il figlio del secolo, basata sull’omonimo romanzo bestseller di A. Scurati.

Dal set romano di M. Il figlio del secolo, in cui si stanno girando gli otto episodi che saranno trasmessi in esclusiva su Sky Original e in streaming su Now Tv, arrivano le prime immagini della serie per il momento ancora top-secret.

Oltre alla trama, sappiamo che M. Il figlio del secolo, basato sull’omonimo romanzo best seller vincitore del Premio Strega di A. Scurati, sarà una serie Sky Original suddiviso in 8 episodi. La fiction, prodotta da Sky Studios e da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Pathé, svela con le prime foto dal set il nome di uno degli attori protagonisti. Luca Marinelli vestirà i panni di Benito Mussolini nell’adattamento cinematografico di M. Il figlio del secolo.

Un nome veramente importante

Senza troppi misteri, Sky Original ha deciso di comunicare al suo pubblico il volto dell’attore protagonista della serie tv M. Il figlio del secolo, attraverso la pubblicazione di poche foto direttamente dal set. Il grande Luca Marinelli quindi vestirà i panni di Benito Mussolini, in questa serie tv che si prospetta essere di grande successo, basandosi sul romanzo bestseller di A. Scurati.

Marinelli è stato nominato ben 5 volte ai David di Donatello, nonché ha vinto il premio Nastro D’Argento per il film Lo chiamavano Jeeg Robot, classificandosi quindi come uno degli attori italiani più apprezzati di sempre.

Cosa sappiamo di questa serie tv?

La serie tv prodotta da Sky Original M. Il figlio del secolo, riprende il fulcro dell’omonimo romanzo, facendo scoprire allo spettatore la storia dalla fondazione del fascismo italiano avvenuto nel 1919 fino al discorso storico rilasciato da Benito Mussolini nel 1925 dopo l’omicidio di Giacomo Matteotti.

Oltre alla visione storica che ruota attorno al personaggio, verranno svelati altarini come il rapporto sentimentale tra Benito e sua moglie Rachele, nonché quello con l’amante Margherita Sarfatti e delle atre figure iconiche del periodo.

Ci si potrà dunque immedesimare nel clima dell’epoca per tentare di capire come un intero popolo si sia potuto arrendere alla dittatura di un solo uomo, per tentare di non ricommettere lo stesso errore in futuro. Tutti gli episodi saranno raccontata mediante la descrizione precisa di tutti gli avvenimenti storici avvenuti in quell’epoca, nonchè dialoghi ed eventi tutti riportati nelle ufficiali fonti storiche.