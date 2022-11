Cher, a 76 anni è il volto (e il corpo) di Balmain

All’età di 76 anni la bellissima attrice e cantante Cher è diventata la nuova testimonial di Balmain.

Senza dubbio, Cher è una delle donne più famose e di successo nel mondo. Oggi ha 76 anni, ma la sua carriera nell’ambiente dello spettacolo, tra musica e cinema, è iniziata tanto tempo fa. Ha iniziato a cantare, infatti, quando era solo un’adolescente e per questo può vantare circa 60 anni di carriera, durante i quali ha collezionato enormi successi e vinto vari premi e riconoscimenti. Si stima che abbia venduto oltre 100 milioni di dischi.

Oltre alla musica, ha sempre coltivato una forte passione anche per la recitazione, che l’ha portata a lavorare per diversi film. Anche in veste di attrice si è guadagnata numerosi premi, tra Grammy, Emmy e Golden Globe. Il più importante, però, è certamente la vittoria dell’Oscar come migliore attrice protagonista nel film Stregata dalla luna, nel 1987.

In totale ha pubblicato ben 41 album, ha recitato in oltre venti film per il cinema, ha partecipato a qualche serie tv e si è messa alla prova anche come doppiatrice per Il signore dello zoo nel 2011. Di recente ha ottenuto un altro riconoscimento quando la casa di moda Balmain l’ha scelta come sua nuova testimonial per una collezione d’avanguardia.

Cher è la nuova testimonial di Balmain

Di recente è stato reso noto che Olivier Rousteing ha scelto Cher come modella per la campagna della collezione estiva 2023 di Balmain, una delle più futuriste del suo repertorio. La storica casa di moda, quindi, ha deciso di avvalersi di un’icona del mondo della musica altrettanto storica e immortale, siglando un patto di sicuramente grande successo.

La collezione si promette come una delle più audaci. La cantante, infatti, ha vestito una tuta nera attillatissima, con la quale ha sfilato attraverso un campo da rugby davanti a migliaia di persone durante l’ultima Paris Fashion Week. La sfilata è stato un vero successo e di conseguenza la collaborazione tra l’attrice e il brand è continuata con una campagna pubblicitaria che sarà ancora più all’avanguardia.

La nuova collezione, infatti, promette body integrali e lucidi, attillati, sagomati e dalle forme più coraggiose e originali. Una campagna che è già stata definita iconica, visionaria e bold propria come la sua nuova modella. Ha attirato molto l’attenzione anche l’utilizzo della nuova Blaze, una IT Bag, ovvero una borsa dall’aspetto “virtuale”. La cantante ha saputo sfoggiarla con grande maestria, lasciando tutti a bocca aperta.