Chris Evans eletto uomo più sexy del mondo: ecco la reazione della mamma

L’attore Chris Evans è stato dichiarato di recente “l’uomo più sexy del mondo”. Ma come ha reagito sua madre? Ecco cosa ha detto.

Senza dubbio, Chris Evans è uno degli attori di Hollywood più acclamati degli ultimi anni. Ha recitato in numerosi film, tra i più recenti Dont’ Look Up e The Gray Man. Non recita soltanto, ma ha lavorato anche come regista e produttore. Un uomo di grande talento, sicuramente, ma anche di grandi fascino e bellezza, tanto che è stato acclamato come “l’uomo più sexy del mondo“. Ma come hanno reagito i suoi cari, tra cui sua madre, a questa notizia?

L’attore è nato a Boston nel 1981 e ha iniziato ad avvicinarsi al mondo dello spettacolo quando era molto giovane. Dopo alcune apparizioni in serie tv, il suo primo ruolo importante è stato nel 2001 in Non è un’altra stupida commedia americana. Da lì, ha collezionato un successo dopo l’altro e la sua vita professionale procede con grande successo.

Ma cosa si sa di quella privata? L’artista è molto legato alla sua famiglia, in particolare ai suoi genitori. Il padre è il dentista Bob Evans, mentre la madre è una ex ballerina di nome Lisa Capuano, parente del politico Mike Capuano. Ha anche due fratelli, Carly, Shanna e Scott.

Chris Evans è “l’uomo più sexy del mondo”: cosa ne pensa la mamma?

Di recente Chris Evans è stato inserito da People al primo posto nella lista degli uomini più sexy del mondo. Ogni anno, infatti, la famosa rivista redige questa classifica, dove sono finiti altri personaggi illustri come George Clooney, Brad Pitt, Johnny Depp, Richard Gere e Sean Connery.

Quest’anno anche il bellissimo Capitan America è entrato nella lista e sua madre si è mostrata felicissima. Lo ha dichiarato durante un’intervista per l’emittente televisiva di Boston WHDH TV 7NEWS, dove è apparsa entusiasta. “Rimane sempre stupito del suo successo, rimane sempre stupito di quello che la gente pensa di lui“. Ha aggiunto, inoltre, che il figlio era preoccupato che gli amici lo prendessero in giro dopo questo titolo.

Lisa Capuano ha sempre supportato il figlio nella sua carriera e continuerà a farlo per sempre. Ha raccontato, inoltre, di essersi emozionata tantissimo quando lo ha visto in Avengers: Endgame truccato per sembrare più anziano. Ha spiegato, infatti, che le ha ricordato tantissimo suo padre, ovvero il nonno della star. La famiglia Evans, infatti, è molto legata, nonostante i genitori siano separati da più di vent’anni, dal 1999.