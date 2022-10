Aurora Ramazzotti, come si veste ora che è incinta: il post che ha scatenato i social

Aurora, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, è in dolce attesa del suo Goffredo Cerza. Fiocco azzurro per loro e tanta ironia sui suoi look premaman.

Aurora Ramazzotti, 26 anni il prossimo 5 dicembre, sta vivendo un periodo magico e unico: è ai primi mesi di gravidanza di un maschietto, che arriverà tra marzo e aprile prossimi. Aurora ha coinvolto i suoi follower, mostrando le sue settimane molto impegnative e anche molto emozionanti per lei e per il suo Goffredo. Tutto si prepara ad essere pronto, insomma, per la nuova vita da neo genitori.

L’influencer e conduttrice, sempre attiva su tutti i suoi social, ha mostrato ai follower di Instagram i grandi cambiamenti della sua vita: nuova casa, adatta per accogliere il bebè in arrivo, e gravidanza. Aurora nelle storie Instagram, negli scorsi giorni, ha mostrato i dettagli di casa nuova ma soprattutto la sua cabina armadio, rivoluzionata nel periodo della gravidanza. Il fisico, si sa, in dolce attesa muta, ma lo stile di Aurora non cambia di una virgola: nuovo guardaroba, stesso stile. I fan di Aurora hanno apprezzato molto il suo ultimo look, ispirato all’autunno, mostrato sul profilo social, in abiti premaman.

Il look premaman autunnale

“Sono tutti abiti premaman, non mi sta più niente” ha detto Aurora in una storia, alludendo al cambio del corpo in questi primi mesi di gravidanza. Abiti versatili e comodi premaman all’ordine del giorno dei look di Aurora, che risultano, come sempre, impeccabili. La quasi neomamma appare in forma e piena di energie: ha ammesso di fare attività fisica, mantenendo attivo il suo movimento. Aurora, molto attaccata in passato, oggi è molto amata dai suoi follower per l’ironia frizzante che la contraddistingue e per il senso di stile glamour. L’influencer continua anche oggi a postare i suoi look, anche se incinta. Il pancino, che cresce pian piano, spunta nei suoi abbinamenti eleganti. In un selfie su Instagram, l’influencer ha mostrato un outfit in black’n’white perfetto per l’autunno: camicia bianca, pantaloni neri e un cappotto nero lungo a vestaglia, con la cintura annodata in vita. Ad impreziosire il look, un paio trendy di mocassini chunky e un paio di occhiali appesi con la catenella.

Le reazioni dei fan alla sua storia

“Mi fa molto ridere il fatto che via sia piaciuto così tanto il look della storia precedente. Volevo informarmi che sono tutti abiti premama…perché non mi sta più niente addosso”, ha detto Aurora in un breve video.

Chi ha detto che non si possa essere eleganti, anche con gli abiti premaman? Aurora il mese scorso aveva già confessato che i pantaloni non le stavano più: la pancia sta crescendo e il guardaroba si deve adattare al meraviglioso periodo.