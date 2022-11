Keanu Reeves vs Matthew Perry: è guerra e volano parole pesanti

Aria di burrasca tra i due attori di fama internazionale Keanu Reeves e Matthew Perry. Ecco cosa sta succedendo.

Legare il nome di Keanu Reeves al gossip è del tutto surreale, ma è ciò che sta succedendo in queste ore nei maggiori tabloid. L’attore canadese, 58 anni, reso celebre per la trilogia di Matrix e non solo, è al centro di una serie di commenti e di giudizi da parte di Matthew Perry, uno dei volti più amati dell’ iconica sit-com Friends, andata in onda dal 1994 al 2004.

Chandler di Friends è stato più volte sotto l’occhio del Ciclone per i suoi molteplici scandali per droga e alcol. In questi giorni, torna a far parlare di sè a causa di commenti sconvolgenti su Keanu Reeves.

Reeves vs Perry: la frase incriminata

L’attore è molto impegnato nella promozione del suo libro dal titolo Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, una autobiografia molto attesa dai fan, uscita il 1 novembre 2022. Nelle ultime settimane Perry, 53 anni, ha svelato in anteprima alcuni passaggi, tra i successi e i disturbi che lo hanno quasi ucciso. Tra questi paragrafi, mostrati in anteprima, c’è stato l’errore che ha causato il gossip mediatico.

Matthew Perry fa un passaggio in cui propone una riflessione sulla morte prematura dell’attore River Phoenix, amico di Perry, morto a soli 23 anni di overdose. Il pezzo recita: “River era un uomo bellissimo, dentro e fuori – troppo bello per questo mondo, era evidente. Sembra sempre che siano i ragazzi dotati di vero talento a cadere. Perché degli intellettuali originali come River Phoenix e Heath Ledger muoiono, ma Keanu Reeves cammina ancora tra di noi? River era un attore migliore di me; io ero solo più divertente.”

Perry si scusa pubblicamente

Cosa hanno in comune Perry e Chandler di “Friends”? Entrambi sono sarcastici ma anche un po’ insicuri. Perry, nei giorni scorsi, si è scusato con l’attore, dicendo che: “In realtà sono un grande fan di Keanu. Ho appena scelto un nome a caso, errore mio. Mi scuso”, ha detto alla rivista People. “Avrei dovuto usare il mio nome invece.”

Keanu Reeves, di fama internazionale, entrato nella entrato nella Hall the Fame nel 2005 è una celebrità molto stimata. Amico dei nomi più famosi come Leonardo DiCaprio o Martin Scorsese, Keanu avrebbe risposto ai commenti di Matthew Perry.

Fonti sostengono che “Keanu pensava che i commenti fossero un colpo basso. In ogni caso, la cosa si è ritorta contro Matthew, motivo per cui ha dovuto scusarsi.” I due non hanno mai litigato pubblicamente, ma i commenti fanno il giro del mondo, facendo ipotizzare che il motivo di questi attacchi di Perry fossero solo per gelosia del primo.