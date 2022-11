Demi Moore compie 60 anni: 5 suoi film da rivedere

La grande star Demi Moore oggi compie 60 anni. Nonostante questo traguardo, rimane sempre un’icona di bellezza ed eleganza.

Demi Moore è da tempo considerata un’icona di stile oltre a un’attrice simbolo degli anni 90. All’età di 60 anni ancora è una donna affascinante ed elegante che ha molto da dire, ma noi vogliamo festeggiare questo giorno speciale ripercorrendo la sua carriera e consigliando cinque film da rivedere in cui lei è protagonista.

Demi Moore non si è sentita mai tanto viva e realizzata come dopo aver raggiunto questo grande traguardo. Icona fin da sempre per quanto riguarda stile, eleganza e pose sexy, la bella Demi ha esordito con queste parole in questa speciale occasione durante un’intervista al magazine People:

“A 60 anni mi sento più viva che mai. Non amo essere definita da un numero ma dalla mia esperienza…Beh, avrò 60 anni. Sembra molto liberatorio. Quando penso a mia nonna a 60 anni, in un certo senso sembrava essere già rassegnata ad essere vecchia. Ma io mi sento più viva e presente che mai”.

L’evoluzione dello stile di Demi Moore in 5 film iconici

Demi Moore è stata un’attrice e modella che ha rivoluzionato letteralmente un periodo di storia. Gli anni 90 per lei sono stati anni di grande successo, dove ha inventato e osato con nuove pose, stili e scatti che l’hanno resa celebre ovunque. Per capire meglio quello che lei ha rappresentato probabilmente senza neanche accorgersene, possiamo raccontare della sua evoluzione di stile attraverso 5 tra i film di successo da rivedere in ogni occasione.

A Demi Moore non è mai costato nulla osare e giocare con il suo stile, è passata dal look minimal e acqua e sapone di Ghost, dove insieme al compianto Patrick Swayze ha dato un nuovo lustro alla parola “romanticismo”. Il suo capello corto con frangetta ha dato il via ad uno stile non particolarmente usato in quegli anni trasformatosi poi in un look da copiare e ricopiare.

Senza troppe remore ha recitato nel film cult Proposta indecente, nel quale con il suo famoso caschetto liscio si è concessa al facoltoso Robert Redford per un milione di dollari fino ad arrivare al capello più lungo e mosso in Striptease, nel quale ha interpretato una madre disposta a tutto pur di mantenere sua figlia anche a spogliarsi per denaro.

In seguito non ha avuto nessun problema a rasarsi totalmente in Soldato Jane. Con il suo look militare e il suo stile genderless, ha seminato quel che poi avrebbe preso piede da questi ultimi anni a questa parte. Questo film viene ricordato oggi per la presa in giro rivolta alla moglie di Will Smith durante la notte degli Oscar 2022, che è costato uno schiaffo al “comico” Chris Rock.

Da Charlie’s Angels in poi tutto ha preso forma

Con l’ultimo dei tanti stupendi film da vedere e rivedere di Demi Moore, Charlie’s Angels, la bella Demi ha deciso di fermarsi allo stile della bella e sexy Madison Lee.

Capello liscio, lungo e sempre setoso con le grazie e le moine sexy ma non per questo volgare, di una bella donna che non ha paura di mostrare il suo fisico perfetto. Ce ne sarebbero altre di cose da dire, come la foto nuda con il pancione e il toy boy Ashton Kutcher.

Di “prime” cose che ha fatto Demi Moore nel corso della sua vita ce ne sarebbero ancora molte e sicuramente non basterebbero due pagine di articolo per riportarle tutte, per questo ci fermiamo qui facendole tanti auguri di buon compleanno.