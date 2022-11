I genitori peggiori nei film Marvel

L’universo Marvel è riuscito a creare un mondo bellissimo fatto di eroi idolatrati in tutto il mondo. Molti eroi però sono stati cresciuti da genitori che hanno commesso qualche errore.

I genitori sono parte integrante del percorso di formazione di ogni persona, in questo caso degli eroi. I comportamenti dei genitori sono fondamentali per il figlio: saranno ricordati dai bambini sino all’età adulta e saranno, nel tempo, esaminati.

Oggi analizziamo alcuni dei genitori peggiori di sempre del mondo Marvel: da Scott Lang ad altri dai comportamenti discutibili come Odino o Thanos.

Black Panther lontano dall’elenco

I fan potrebbero voler rivisitare il primo Black Panther del 2018 di Chadwick Boseman nei panni di T’Challa. Ovviamente, mentre T’Challa ruba qualsiasi scena in cui si trova, il film è pieno di personaggi fantastici, incluso lo spirito del precedente re T’Chaka.

In due scene potenti in cui T’Chaka parla con T’Challa nel Piano Ancestrale, dimostrano quanto sia bravo come insegnante e padre. Non tutti possono essere bravi e profondi come papà come T’Chaka. E mentre ci sono molte buone figure genitoriali di ogni tipo nel mondo Marvel, ce ne sono tanti altri che trascurano, abusano o fanno violenze di altro tipo ai propri figli.