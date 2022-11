Constantine 2, importanti aggiornamenti sul sequel con Keanu Reeves

Novità molto importanti per quanto riguarda l’uscita di Constantine 2 sono arrivate direttamente dal regista Francis Lawrence, che ha diretto anche il primo capitolo uscito nell’ormai lontano 2005.

Francis Lawrence, regista di Constantine uscito nel 2005, ha svelato importanti novità per quanto riguarda l’uscita di Constatine 2, attesissimo sequel con Keanu Reeves come protagonista.

Importantissime novità per quanto riguarda l’uscita di Constantine 2, attesissimo sequel che tutti i fan del primo capitolo stanno ormai attendendo con ansia dall’ormai lontano 2005, anno di uscita della pellicola che vede protagonista uno degli attori più amati dal pubblico come è Keanu Reeves.

A rivelare importanti dettagli per quanto riguarda questo film è stato direttamente il regista della pellicola ovvero Francis Lawrence, che ha già diretto il film uscito nelle sale cinematografiche nel 2005.

Il regista ha dichiarato che sono stati compiuti importanti e significativi passi in avanti, svelando come la pellicola sia finalmente in lavorazione. Una grande notizia attesa da tantissimi anni.

Constantine 2: il nuovo capitolo con Keanu Reeves

Il film Constantine, uscito nelle sale il 18 febbraio del 2005 e ispirato liberamente alla serie della DC Comics Hellblazer, segue come noto le vicende di John Constantine (Keanu Reeves), un cacciatore di demoni che ha l’abilità di viaggiare dalla Terra all’Inferno che deve indagare su un sospetto suicidio di Isabel, sorella gemella della detective Angela Dodson.

Il film, inizialmente accolto in maniera abbastanza tiepida dalla critica, è cresciuto sempre di più in seguito e popolarità nel corso degli anni, diventando un vero e proprio cult. Per la gioia dei fan, la Warner Bros. di recente ha poi finalmente confermato come un sequel fosse in fase di sviluppo.

Le dichiarazioni di Francis Lawrence

Il regista Francis Lawrence ha dichiarato che i lavori sono stati pesantemente ritardati nel corso degli anni per via di diversi problemi sorti tra la DC Comics e la Vertigo Comics. Difficoltà che ormai sarebbero però state risolte.

Queste alcune dichiarazioni del regista: “Non abbiamo ancora una sceneggiatura, ma io, Keanu e Akiva abbiamo provato nel corso degli anni a metterne su un’altra. È stato complicato per via della disputa sulla proprietà del soggetto tra DC e Vertigo, ma ora sembra finalmente che possiamo andare avanti col progetto“.

I possibili sviluppi del nuovo film dedicato a Constantine

Per quanto riguarda la possibile trama di Constantine 2, che vede per ora Reeves come unico membro sicuro del cast, vige ancora molta incertezza. Una direzione che il film potrebbe prendere è quella relativa al fatto che la Dodson potrebbe interessarsi in misura maggiore alle indagini di tipo paranormale.

Una via che potrebbe essere assolutamente percorribile, con la detective che potrebbe essere assunta dallo stesso Constantine come propria partner. Altra questione che potrebbe essere approfondita è poi quella della lotta per l’anima di Constantine, che Lucifero spera di riuscire una volta per tutte a portare nel proprio regno.