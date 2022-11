Winx: nel 2024 arriverà una nuova saga animata

Nel 2024 uscirà una nuova stagione delle Winx, celebre cartone animato ideato da Iginio Straffi.

Senza dubbio, Winx Club è una delle saghe animate italiane più famose al mondo. La primissima stagione è andata in onda su Rai1 nel 2004 e oggi si contano ben otto stagioni. Molto presto, la fama delle fatine di Alfea ha superato i confini italiani e si è espansa anche all’estero. Di recente, è stato dichiarato che le protagoniste magiche torneranno, ma non con una stagione nuova, bensì con un remake tutto nuovo.

La serie racconta la avventure di un gruppo di fate legate da una profonda amicizia: Bloom, la protagonista assoluta, Stella, Flora, Musa, Tecna, Aisha e Roxy, introdotta durante la quarta stagione. Ogni fata ha un potere particolare ed è legata a un elemento: è il caso, per esempio, del fuoco per Bloom, del sole per Stella, della natura per Flora, della musica per Musa, della tecnologia per Tecna, dei fluidi per Aisha e degli animali per Roxy.

La serie nasce da un’idea dell’animatore Iginio Straffi e ha ottenuto negli anni un successo incredibile, tanto che è stata trasmessa in 150 Paesi. Inoltre, sono stati tratti un fumetto e numerosi film. Qualche anno fa è uscita su Netflix anche una serie ispirata al cartone animato, Fate, che segue una trama simile.

Ma non è finita qui: per il 2024, infatti, è previsto un reboot.

Winx, Iginio Straffi annuncia il reboot per il 2024

Solo poche ore fa il creatore Iginio Straffi ha annunciato che tra pochi anni le Winx torneranno sul piccolo schermo con un reboot. Le fate adolescenti non saranno animate in 2D, come da tradizione, bensì in 3D.

Questa la dichiarazione riportata dall’ANSA: “Per il reboot delle Winx stiamo facendo ungrosso lavoro a livello di scrittura, insieme ad autori italiani e americani per fondere le sensibilità di tutte e due le culture. Verrà realizzata in CGI e sarà molto più spettacolare del passato. Si riparte dalle origini ma con una crescita sia nel linguaggio che nella parte visiva, mantenendo i caratteri e le caratteristiche che hanno fatto amare così tanto questi personaggi. È una grossa sfida ad altissimo budget“.

Iginio Straffi non vede l’ora di cominciare questo progetto e anche i fan non possono aspettare per rivedere finalmente le loro eroine in televisione con una grafica tutta nuova. Il creatore, nel frattempo, ha prodotto anche diversi progetti per il cinema, come Il mio nome è Vendetta e Un Natale in famiglia.