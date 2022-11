Mina Settembre: la terza stagione arriverà nel 2024

La nuova stagione di Mina Settembre arriverà nel 2024: ecco cosa sappiamo.

Senza dubbio Mina Settembre è una delle serie più apprezzate dal pubblico italiano degli ultimi anni. La prima stagione è uscita nel 2021 mentre la seconda è appena finita. La serie piace molto e quindi è stata rinnovata per una terza stagione, che uscirà nel 2024. Il pubblico, quindi, dovrà aspettare più di un anno per continuare a seguire le avventure della protagonista Gelsomina.

La serie racconta le vicende di Gelsomina Settembre, detta Mina, un’assistente sociale che abita e lavora a Napoli, città dove tutto lo show è stato girato. Dopo il divorzio dal marito Claudio De Carolis, famoso magistrato, torna a vivere dalla madre, una donna molto ansiosa, Olga. Mina, tuttavia, non intende lasciare il suo lavoro e per questo si impegna per cercare di aiutare chiunque abbia bisogno di un supporto psicologico. Questo la porta a incontrare diversi personaggi, tra cui il ginecologo Domenico Gambardella, Mimmo, interpretato da Giuseppe Zeno.

La protagonista è interpretata invece dall’attrice Serena Rossi, che recita sugli schermi italiani da parecchi anni. Altri suoi ruoli importanti sono stati quello di Carmen nella soap Un posto al sole e quello di Elisabet Gay nel film Diabolik, tratto dall’omonimo fumetto. Elisabet è la prima fidanzata di Diabolik, prima che conosca Eva Kant.

Mina Settembre, confermata la terza stagione

Al momento è in corso la seconda stagione di Mina Settembre su Rai1. La fiction avrà un totale di dodici episodi, che verranno trasmessi in coppia ogni domenica sera poi riproposti in streaming su RaiPlay. Durante le ultime puntate abbiamo visto Mina coinvolta nella vicenda di Viola, la ragazzina che le è stata affidata dall’assistente sociale in pensione. La donna è stata sospesa dalla sua professione dopo aver cercato di rintracciare la madre naturale dell’adolescente, che l’ha denunciata. Infine, è entrata in scena Anna, sorella di Domenico, che ha intrapreso una strana relazione con un uomo pericoloso.

Dati gli ottimi ascolti, Rai ha deciso di rinnovare la serie per una terza stagione. Lo ha dichiarato Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction: “Gli oltre cinque milioni di telespettatori e il 28,8 per cento di share per l’ultima puntata della seconda stagione sono un risultato eccellente“. Come riportato da Repubblica, gli sceneggiatori sono già al lavoro: le riprese dovrebbero iniziare tra la primavera e l’estate del 2023 e la serie sarà trasmessa nel 2024. Sembra, però, che le puntate saranno di meno: non più dodici ma otto, sempre in coppia.