Wakanda Forever: i migliori fumetti da leggere prima di vedere il film

Manca ormai pochissimo all’uscita nelle sale cinematografiche di Black Panther Wakanda Forever: ecco una lista dei migliori fumetti da leggere prima di andare a vedere il film.

Il Marvel Cinematic Universe continua incessantemente ad arricchirsi di nuovi capitoli. Dopo l’uscita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia a maggio e quella di Thor: Love and Thunder a luglio, in questo 2022 è giunto ora il momento di Black Panther: Wakanda Forever, che uscirà a brevissimo anche nelle sale cinematografiche italiane.

Alcune recensioni hanno già definito il nuovo film dei Marvel Studios come uno dei più emozionanti e coinvolgenti dell’intero universo Marvel, con gli spettatori che sono inoltre ansiosi di vedere in che modo nella pellicola verrà reso omaggio a Chadwick Boseman, il protagonista del primo capitolo scomparso tragicamente nell’agosto del 2020.

Il secondo film dedicato a Black Panther vedrà tra le altre cose le prime apparizioni di Re Namor, interpretato da Tenoch Huerta, nelle vesti di antagonista, e di Riri Williams, interpretata da Dominique Thorne, che è nota con il nome di Ironheart e dall’armatura molto simile a quella di Iron Man.

Oltre al cinema, a parlare in larga parte delle storie legate al Wakanda e a Black Panther sono ovviamente soprattutto i fumetti. Diamo un rapido sguardo ai fumetti più importanti in tal senso da poter leggere prima di andare nelle sale.

I fumetti da leggere prima di vedere Wakanda Forever

Il secondo trailer di Wakanda Forever sembrerebbe aver chiarito che il ruolo di Black Panther spetterà a Shuri, interpretata da Letitia Wright. Qualcosa di simile si è già visto in Black Panthet: Deadliest of the Species, con T’Challa finito paralizzato dopo una dura battaglia e con Shuri costretta a prepararsi per prendere il suo posto.

Si passa poi a New Avengers di Jonathan Hickman, una saga che mostra T’Challa e Namor costretti a collaborare tra di loro nonostante i forti dissapori tra i due. La vicenda termina con Black Panther che riesce ad uccidere il re dei mari dopo che questi si era rifiutato di continuare a collaborare con gli Illuminati nella lotta alle invasioni di nemici da altre dimensioni.

Doomwar e Ironheart: Those with Courage

Altre due saghe che vale la pena menzionare per quanto riguarda le vicende di Black Panther e del Wakanda sono poi Doomwar e Ironheart. La prima vede come nemico principale di T’Challa e Shuri non più Namor ma il Dottor Destino, che mira a rubare il prezioso vibranio per poter riuscire a creare un proprio micidiale esercito.

La seconda, il cui intero titolo è Ironheart: Those with Courage, vede come protagonista Riri Williams e i tentativi da parte di quest’ultima di far conciliare la sua vita da supereroina con quella da studentessa. Antagonista di Riri, chiamata appunto Ironheart e con un’armatura simile per molti aspetti a quella di Iron Man, è in quest’occasione il super criminale Clash.