Arriva The White Lotus 2: l’attesa è finita

Ritorna la pluripremiata serie HBO “The White Lotus 2” e riparte con la seconda stagione girata in Sicilia su Sky.

Nella prima stagione abbiamo vissuto le spiagge tropicali delle Hawaii, ora ci spostiamo in Italia, nella nostra incantevole Sicilia. “The White Lotus” arriva dal 7 novembre con la seconda stagione su Sky. Apprezzata a livello internazionale, la serie HBO, firmata dal regista e sceneggiatore Mike White, si è aggiudicata ben 10 Emmy Awards nell’ultima edizione degli Emmy e ora sbarca con la seconda trama narrativa.

I nuovi episodi sono ambientati nel resort che dà il titolo alla serie in una cornice unica offerta dalla paradisiaca Taormina. I personaggi, gli ospiti e i dipendenti vivono lo storytelling della seconda stagione tra colpi di scena, clichè dell’italiano medio e un omicidio.

Dove eravamo rimasti

Eravamo tutti certi della conferma della seconda stagione di The White Lotus, serie che ha subito riscosso successo, tra amori impossibili, colpi di scena, flashback, resort di lusso, omicidi, guerra tra sessi e classi. Durante gli episodi della prima stagione, abbiamo vissuto tutte le esperienze degli ospiti e dello staff in un arco temporale di una settimana di ferie per alcuni e di lavoro per lo staff. Quello che sarebbe potuto sembrare un lussuoso luogo in cui rilassarsi ha nascosto tanti misteri… La prima stagione di The White Lotus ha conquistato gli spettatori e la critica a livello internazionale (in pochissimo tempo).

Il cast (ed è anche Made in Italy)

Con un cast quasi totalmente cambiato, la seconda stagione conferma nomi grandissimi, come Murray Abraham, a 83 anni, che interpreta un nonno che flirta con donne giovani e rimugina sulla sua vita, F. Murray Abraham, Jennifer Coolidge. Nel cast anche le nostre italiane, Sabrina Impacciatore (nei panni della manager del resort), Simona Tabasco e Beatrice Grannò. Nel cast anche Adam DiMarco, Meghann Fahy, Jon Gries, Tom Hollander, Michael Imperioli, Theo James, Aubrey Plaza, Haley Lu Richardson, Will Sharpe e Leo Woodall.

Tanti personaggi italiani e anche tanta musica italiana, da Mina a M¥SS KETA, da De André a Alan Sorrenti. La seconda stagione di The White Lotus è in onda su Sky dal 7 novembre, con un nuovo episodio ogni settimana su Sky Atlantic alle 21:25. Settimana interessante quella in entrata: siamo già pronti alla visione di Causeway con Jennifer Lawrence e ci prepariamo all’uscita dell’attesa quinta stagione di The Crown.