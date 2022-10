Il red carpet della Festa del Cinema di Roma ha regalato un vero e proprio spettacolo: vediamo in rassegna alcuni dei migliori outfit che sono stati messi in mostra.

L’attesissima serata della Festa del Cinema di Roma è stata anche un’imperdibile occasione per poter ammirare tantissimi meravigliosi outfit: vediamone alcuni tra i più belli.

L’attesissima serata della Festa del Cinema di Roma 2022 ha regalato uno spettacolo meraviglioso e mozzafiato, anche e soprattutto per quanto riguarda il red carpet.

Quella del Cinema di Roma costituisce da sempre anche un’occasione imperdibile per poter ammirare dal vivo i look più stravaganti e gli outfit più appariscenti ed eleganti. Vediamo qui in rassegna alcuni dei migliori della serata.

I migliori outfit della Festa del Cinema di Roma

Una delle star ad essersi presa prepotentemente la scena alla serata della Festa del Cinema di Roma è stata sicuramente Miriam Leone, arrivata alla première del film “War-La Guerra desiderata” in un abito totalmente giallo a firma Fendi.

Un vestito con maniche lunghe e scollo a lupetto, con in aggiunta una parure di gioielli composta da smeraldi e oro bianco che hanno reso il look dell’attrice siciliana ancora più scintillante.

Degno di menzione anche l’outfit di Isabelle Huppert, che si è presentata alla serata di gala di Roma in abito totalmente nero firmato Giorgio Armani. Un vestito che non ha fatto altro che far risaltare il fascino dell’attrice.

Si passa poi a Kim Kardashian, che ha fatto invece la sua comparsa con una mega broche/scultura sulla spalla.

Gli altri look della meravigliosa serata di Roma

Tra gli outfit degni di nota della serata vi è anche quello di Benedetta Porcaroli. L’attrice ventiquattrenne ha sfoggiato una creazione di Gucci accostata a pizzo nero e décolleté.

A spiccare è stata anche Matilda De Angelis, con l’attrice bolognese che ha scelto un vestito di Giorgio Armani con cut-out sul busto e con l’accompagnamento di due maxi fiocchi. Ad arricchire il completo anche un bracciale, degli orecchini e degli anelli a firma di Tiffany & Co.

Altre protagoniste sullo scintillante tappeto rosso di Roma sono state Kasia Smutniak e Sophie, un duo tanto inaspettato quanto allo stesso tempo cool ed elegante. Di fianco alla figlia, l’attrice protagonista di “Perfetti Sconosciuti” ha messo in mostra un vestito vintage della collezione di Giorgio Armani risalente all’annata 1996-1997. Un look incredibilmente raffinato, caratterizzato dall’aggiunta dei preziosi di Pomellato e di sandali gioiello.