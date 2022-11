Il Mammone su Sky Cinema il 7 Novembre

Il palinsesto di Sky Cinema annuncia il per il 7 novembre 2022 la programmazione in anteprima de Il mammone. Abatantuono, Finocchiaro e Pisani nel remake della commedia Tanguy su Sky Cinema Uno HD.

Tornano Abatantuono e Angela Finocchiaro a farci ridere sul piccolo schermo con una commedia remake. I vecchi volti della comicità italiana questa volta spalleggiati dalla nuova generazione di comici. Andrea Pisani, attore e comico, che tutti conosciamo come uno del duo Panpers, interpreterà il figlio viziato di una coppia di genitori esasperati che si alleeranno a cacciarlo di casa, ormai troppo grande per stare con loro.

La commedia è un rifacimento di un’altra andata in onda in Francia con il nome di Tanguy e verrà trasmessa su Sky Cinema Uno HD il 7 novembre alle 21.15, canale 301, e Sky Cinema Collection HD ore 21.15, canale 303. Il film è prodotto dalla casa cinematografica Warner Bros. Entertainment Italia ed è diretto da Giovanni Bognetti.

Il film è uscito il 3 Agosto del 2022 nelle sale di tutt’Italia e ora è stato inserito nel palinsesto Sky. Ecco la trama spiegata che vede Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro e Andrea Pisani coinvolti in un’esilarante commedia che prende in giro il grave problema che affligge la generazione più giovane della nostra società, parlandone con leggerezza senza scadere nel banale.

La trama de Il Mammone

Il mammone, film diretto da Giovanni Bognetti, segue le vicende della famiglia Bonelli, composta da Piero (Abatantuono), Anna (Angela Finocchiaro) e il figlio Aldo (Pisani). Il film incentra il focus proprio su quest’ultimo che ha 35 anni, un ottimo impiego come professore universitario, favorito dai suoi studi brillanti e quell’indipendenza economica che gli permetterebbe di vivere senza dipendere dai genitori. Nonostante abbia ricevuto diverse offerte di lavoro, tra cui anche alcune fuori dal paese natale, il giovane continua a rimanere nel nido materno, completamente spensierato e felice. Almeno lui…

Infatti le vicende si intrecciano con quelle dei genitori, costretti a vivere con lui poiché il giovane non da cenno di sloggiare. Tutto fila liscio per Aldo finché Piero e Anna non si rendono conto di essere arrivati ad una nuova consapevolezza: quella di non sopportare più la presenza del figlio e che ormai la casa inizia a stare stretta a loro e non al loro pargolo. I due decidono quindi di cercare di convincere con le buone e non il ragazzo ad andare via di casa e costruirsi una vita sua, indipendente ma la missione si rivela ardua e in casa Bonelli inizia una guerra fredda.

I genitori cercano di responsabilizzare il figlio e ad indurlo a cercare una sua vita altrove ma il 35enne è determinato a non darla vinta a mamma e paèà e a continuare a condurre il suo stile di vita da sempre: quello del mammone. Sicuramente un film per tutta la famiglia, una commedia con molti colpi di scena, soprattutto per la figura di Aldo che alla fine, cercando di rimanere a casa sua, cullato dagli agi dei genitori, dovrà mettere alla prova se stesso e le sue abilità.