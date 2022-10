Mina Settembre 2, chi è la nuova ‘protagonista’: lei sì che è un vulcano di energia

I fan di Mina Settembre 2 gioiranno appena avranno appreso questa notizia, una new entry d’eccezione entrerà nel cast dei personaggi fissi. Lei è un vulcano di energia, è amata da tutti e con Marina Confalone sono come sorelle.

Mina Settembre è una fiction molto amata, durante la puntata trasmessa domenica 23 ottobre ha battuto tutta la concorrenza, scalzando addirittura Scherzi a parte, lasciandolo quarto nell’indice di gradimento del pubblico. Ha toccato un picco di share del 25 %, facendogli vincere la medaglia d’oro.

Il cast d’eccezione di Mina Settembre, ha portato la fortunata serie per essere riconfermata per una seconda stagione. Mina Settembre 2 avrà una nuova protagonista che darà uno scossone a Gelsomina, l’assistente sociale che cerca ogni giorno di aiutare i più bisognosi.

Cosa sappiamo di Mina Settembre?

Come accennato prima, Gelsomina Settembre, detta Mina è una simpatica assistente sociale che è tornata da poco a vivere con la mamma dopo essersi separata dal marito. In ogni puntata, Mina cercherà di aiutare le persone a risolvere i suoi problemi. Proprio per questo suo essere sempre al servizio altrui, la sua vita sentimentale è alquanto precaria. Questa serie tv vanta un cast d’eccezione, spiccano infatti nomi importanti quali Serena Rossi, Giuseppe Zeno, Marina Confalone, Giorgio Pasotti, Michele Rosiello e così via. Mina Settembre 2, come si può evincere è già alla seconda stagione, proprio per il suo successo riscontrato tra i telespettatori.

Arriva zia Rosa, positiva e portentosa

Al cast di rilievo, si aggiungerà il nome di un’altra big del mondo televisivo, stiamo parlando di Marisa Laurito, che vestirà i panni di zia Rosa, sorella di Olga. La Laurito porterà una ventata di aria fresca all’interno della famiglia, essendo lei un vulcano di energia e di positività. Tra Marisa Laurito e Marina Confalone c’è un forte feeling che si portano avanti da anni, si considerano sorelle anche nella vita, quindi perché non dare questo titolo anche ai loro alter ego cinematografici?

In una recente intervista Marisa Laurito ha raccontato di quando per poco non si sarebbe lanciata con il bungee jumping. Fu il saggio Carlo Pedersoli, in arte il mitico Bud Spencer, che le fece cambiare idea, elencandole tutti i rischi che avrebbe corso. Dopo il pranzo con lui e la chiacchierata non proprio confortante, Marisa decise di disdire quella pazza iniziativa. In seguito scoprì che Buddy ci aveva già pensato per lei. Grazie a lui la potremo vedere in Mina Settembre 2 e ci farà ridere come solo lei sa fare.