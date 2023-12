LDA contro il vocal Coach: il figlio di Gigi D’Alessio si scatena | Cosa è successo

L’ex allievo di Amici e il suo vocal coach si sono scontrati sui social. Eccone i motivi.

Tra Luca Jurman e LDA, ex allievo del programma talent show di Maria De Filippi, Amici, è scoppiata un’accesa polemica sui social media in seguito alle critiche espresse da Jurman verso i partecipanti della ventitreesima edizione del talent show condotto da De Filippi.

La discussione si è incentrata su una particolare questione che era stata sollevata durante le selezioni per il serale dello show: gli insegnanti avevano espresso la loro opinione sull’utilizzo dell’autotune tra i cantanti, alcuni sostenendo che dovesse essere bandito almeno fino all’ingresso del serale mentre Rudy Zerbi invece si è opposto.

La loro discussione era finita anche per toccare l’argomento figli d’arte che partecipano allo show, uno dei quali in questa ventitreesima edizione si dia il caso sia Holden, il figlio del marito di Laura Pausini. Sui social, LDA, anche lui figlio d’arte con una particolare tendenza all’utilizzo dell’autotune per il suo stile musicale, ha voluto dire la sua.

LDA vs Luca Jurman

Luca D’Alessio, noto come LDA e terzogenito del cantante neomelodico Gigi D’Alessio, ha deciso di replicare alle dichiarazioni di Jurman. Difendendo i giovani cantanti e i figli d’arte che hanno preso parte ad Amici nel corso degli anni, LDA ha menzionato nel suo discorso i due altri suoi colleghi, Holden e Angelina Mango, come esempi di bravi artisti, sottolineando che la qualità di un cantante non si misura solo per la voce, ma è un insieme di molteplici elementi.

La polemica però si è accesa quando Jurman, vocal coach del programma, ha sollevato alcuni dubbi sull’utilizzo dell’autotune da parte dei concorrenti, accusando alcuni di preferire questo strumento piuttosto che esibirsi senza di esso. LDA anche su questo ha preso le parti dello strumento, andando contro le parole del vocal coach: ne ha infatti evidenziato la sua praticità nella registrazione musicale e ha suggerito a Jurman di concentrarsi sul suo ruolo di coach. L’ex allievo ha poi sottolineato come il talento musicale abbracci diverse sfaccettature del genere e che non dovrebbero essere messe in discussione le scelte artistiche dei giovani artisti, facendo però della discussione, un dibattito accesissimo sui social.

Una cosa è certa: a differenza di Luca Jurman che ha continuato ad esprimere solo critiche negative sugli aspetti delle esibizioni, la risposta di LDA da sicuramente dignità a tutti quegli artisti che sono tali anche grazie agli strumenti che usano.