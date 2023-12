Sgarbi tra Morgan e Fedez: l’altro provocatore dice la sua e non è quello che ci si aspetta

X Factor 2023: di nuovo Morgan, di nuovo Fedez. Tra i due litiganti interviene Vittorio Sgarbi, chiamato in causa dal rapper

L’edizione X Factor 2023 è la più discussa di sempre, invitata alla chiusura anche dal Codacons che ha ravvisato una netta perdita del focus del programma, non più incentrato sulla competizione canora e sui talenti, ma sulle discussioni e le polemiche all’interno della giuria.

E l’andamento di quest’anno, annesso il calo degli ascolti, sta compromettendo forse il futuro del programma, intanto la battaglia tra i giurati si consuma fredda e a colpi di post sui social e interviste rilasciate alle varie testate giornalistiche.

Dallo scontro, ormai noto, tra il rapper Fedez e il cantautore Morgan, sono scaturite pagine e pagine di gossip sul web, scatenando i commenti degli utenti social ma anche l’intervento di alcuni personaggi noti. E il caso di Vittorio Sgarbi che, tirato in ballo da Fedez nel corso di un attacco a Morgan, ha voluto intervenire e replicare.

Il litigio tra Morgan e Fedez

Gli ultimi eventi di X Factor 2023 sono stati caratterizzati dal litigio tra Morgan e Fedez, con l’eclatante esclusione dal programma del primo. L’uscita del cantautore ha aperto il varco a dichiarazioni e rivelazioni sulle logiche del programma, fino ad allargarsi a considerazioni su alcuni giurati e sulle case discografiche.

Il leader dei Bluvertigo ha accusato il rapper di mancanza di obiettività nelle valutazioni e quest’ultimo ha risposto accusandolo di essere un raccomandato. Nella sua risposta Fedez ha tirato in ballo anche Vittorio Sgarbi, il quale in queste ultime ore ha deciso di intervenire per porre fine alla polemica.

Il commento di Vittorio Sgarbi su Fedez

Il rapper milanese avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni in cui accusava Morgan di avere delle presunte spinte politiche: “Ho apprezzato la battuta su Meloni e Sgarbi, questo dimostra che non capisce nulla di musica, è incommentabile”, ha replicato Morgan. A questo commento si è aggiunto anche quello di Vittorio Sgarbi: “Morgan sarebbe un mio sostenitore? Non ha mai avuto alcun interesse, quindi non potrebbe esserlo. Il mio potere è variegato e non influisce sulla televisione e lo spettacolo”. E ancora: “L’ho ammirato per la sua bravura, superiore a quella di Fedez. La persona di Morgan non ha bisogno di adulazioni”.

I due si conoscono da molto tempo, hanno avuto momenti di serenità ma anche scontri accesi quindi la replica del critico d’arte sembrerebbe essere assolutamente imparziale. Sgarbi ci ha tenuto a sottolineare che l’uscita di Fedez sarebbe stata alquanto superficiale, invitando il rapper ad evitare commenti su persone che, nonostante la solitudine, hanno fatto grandi cose, nonché la richiesta di avere rispetto per i percorsi artistici di chi ha molti più anni di esperienza rispetto a lui.