Francesca Brambilla è diventata mamma: ecco le prime foto

L’influencer Francesca Brambilla, celebre volto di Avanti un altro! ha partorito la sua prima figlia: ecco le prime foto insieme al compagno misterioso.

Certamente Avanti un altro! ha regalato un’enorme popolarità a diversi personaggi che oggi sono molto conosciuti non solo nel mondo dello spettacolo ma anche sui social. Tra questi c’è anche Francesca Brambilla, che da diverso tempo interpreta la “Bona sorte”, uno dei tanti “bonus” che possono comparire durante il gioco.

Il quiz show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti è uno dei più famosi delle reti Mediaset e ha sempre ottenuto ascolti altissimi, non solo per la bravura dei suoi presentatori, ma anche per le caratteristiche del gioco in sé, che è decisamente imprevedibile. Il gioco, infatti, non è imprevedibile solo per i bigliettini che i concorrenti pescano per poter proseguire, ma anche per l’intervento casuale dei personaggi bonus.

Francesca Brambilla è uno dei personaggi più apprezzati e sui social oggi è seguitissima. Proprio su Instagram, di recente ha annunciato ai fan di essere diventata mamma per la prima volta e ha postato delle foto con la figlia e il compagno.

Francesca Brambilla è mamma: la foto con la figlia e il fidanzato

Oggi Francesca Brambilla ha 31 anni e da poco è diventata mamma per la prima volta. Solo poche ore fa ha messo al mondo la sua prima figlia e ha pubblicato su Instagram una foto dove appare più bella e raggiante che mai, con in braccio la neonata, mentre accarezza una guancia del fidanzato.

La Bona sorte di Avanti un altro! ha sempre sostenuto che uno dei suoi sogni più grandi fosse formare una famiglia tutta sua e adesso questo suo sogno si sta avverando. La ragazza ha spiegato che lei e il compagno hanno deciso di chiamare la piccola Amaya Luce, senza dare troppi dettagli su questo nome così particolare. “Ora so il vero significato della parola AMORE” ha scritto.

Le foto pubblicate hanno attirato subito migliaia di like e commenti. Sono arrivati tantissimi auguri, non solo da parte dei fan, ma anche dei colleghi, tra cui Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, con il quale ora sta lavorando dietro le quinte di Ciao Darwin. I follower hanno notato ovviamente anche il fidanzato dell’influencer, di cui però non si sa niente.