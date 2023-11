Bonolis si sbottona sul rapporto con Sonia Bruganelli: “la vita è piena di sorprese”

Paolo Bonolis ospite a Verissimo per il lancio della nuova edizione di Ciao Darwin, parla della ex moglie e del rapporto che ha con lei oggi

Paolo Bonolis è stato ospite di Silvia Toffanin nella scorsa puntata di Verissimo del 19 novembre per annunciare la nuova edizione di Ciao Darwin su Canale 5.

Come sempre, la profondità delle interviste di Silvia Toffanin non si ferma ad enunciare solo i progetti passati, presenti e futuri, ma anche ad accogliere garbatamente una introspezione dell’ospite che traghetta il telespettatore in un mondo interiore, cui molto spesso ci si sente accomunati nelle vicissitudini e nei percorsi personali.

Ospite della puntata di domenica 19 novembre di Verissimo, quindi, Paolo Bonolis è arrivato nel salotto di Silvia Toffanin per parlare della nuova stagione di Ciao Darwin, lo storico show di Canale 5 da lui condotto, che tornerà in prima serata il prossimo 24 novembre.

Ma nel corso dell’intervista si è aperta anche una finestra sul rapporto attuale del conduttore con la sua ex Sonia Bruganelli.

Il ritorno di Ciao Darwin

Un ritorno attesissimo quello di Ciao Darwin, che gli appassionati dello show hanno aspettato per lungo tempo e che, ritornerà per allietare il venerdì sera degli italiani, con Paolo Bonolis affiancato immancabilmente da Luca Laurenti: “Devo dire che tra noi c’è sempre stata molta sintonia” dice parlando del suo annale partner professionale, che per l’occasione era collegato con lo studio per ricordare i primi tempi di lavoro insieme: “Anche se ci perdiamo poi l’importante è ritrovarsi” dice Laurenti, fermato da Bonolis che esordisce dicendo: “Sembriamo Romeo e Giulietta, fermiamoci“.

Silvia Toffanin, però, non esita a chiedere un commento a Paolo Bonolis in merito all’intervista che lo scorso settembre Sonia Bruganelli ha rilasciato proprio a Verissimo, dove ha parlato del loro legame che dura nonostante il loro matrimonio sia finito. La conduttrice, quindi, ha sollevato l’argomento chiedendo: “Volevo sapere la tua versione, un commento” e il presentatore risponde: “La versione l’ha detta lei, ci sono cose che cambiano e cose che permangono, su quelle che cambiano ci si adatta, su quelle che permangono ci si adopera. Abbiamo trovato un nuovo equilibrio, fino a che uno dei due non cade. Chi lo sa che succede, la vita è piena di sorprese, l’importante è farsi trovare preparati e con lo spirito sereno. Sono state prese in considerazione certe cose, e si sono prese delle decisioni. È meglio se è cambiato perché se non è tutto come prima significa che non andava bene”.