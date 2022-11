Paolo Bonolis, ora sì che può gioire: la notizia che tutti volevano sentire

Il noto conduttore televisivo Paolo Bonolis ha fatto un annuncio incredibile: i fan sono felicissimi e non possono aspettare.

Senza dubbio, Paolo Bonolis è uno degli uomini più famosi nel mondo dello spettacolo. La sua carriera in televisione è una delle più longeve e di successo, infatti lavora sul piccolo schermo da oltre trent’anni, da quando conduceva Bim bum bam negli anni ’80. Da allora è passato davvero tanto tempo e sono cambiate molte cose, ma non l’affetto che il pubblico nutre nei suoi confronti. Per questo, proprio il pubblico è rimasto felicissimo dopo il suo ultimo annuncio.

Quando si parla del presentatore, non si può non accennare anche a Luca Laurenti, suo fido collaboratore da quasi trent’anni, nonché migliore amico. I due hanno iniziato a lavorare insieme nei primi anni ’90, formando uno dei sodalizi più lunghi e amati della storia della televisione. Non sono solo colleghi, ma anche grandi amici: è stato proprio Bonolis, per esempio, a presentargli la donna che alcuni anni dopo sarebbe diventata sua moglie.

A proposito di vita privata, anche quella dello showman è molto nota. Si è sposato due volte: la prima con la psicologa americana Diane Zoeller, dalla quale ha avuto due figli negli anni ’80, e la seconda nel 2002 con l’opinionista e imprenditrice Sonia Bruganelli, con la quale ne ha avuti altri tre.

Paolo Bonolis, la dichiarazione incredibile

In tanti anni di carriera, Paolo Bonolis ha lavorato veramente a tantissimi progetti, che hanno sempre ottenuto un certo successo. Uno dei più recenti e longevi è Avanti un altro, quiz show che conduce insieme al Maestro da più di dieci edizioni. Per qualche tempo, è stato sostituito dal collega Gerry Scotti. Di recente, il presentatore ha rilasciato un’intervista per Tv sorrisi e canzoni, dove ha parlato della sua vita professionale e dei suoi futuri progetti lavorativi, e ha spiegato che ci sono importantissime novità in arrivo.

Questa dichiarazione ha spiazzato tutti: “Dall’Epifania parte la nuova serie di ‘Avanti un altro!’ e i primi di marzo torna ‘Ciao Darwin‘“. Proprio così, tra pochi mesi non solo tornerà il suo tradizionale quiz show preserale, ma anche uno dei suoi programmi più famosi e storici, mandato in onda per la prima volta più di vent’anni fa. Infine, ha aggiunto di aver scritto un nuovo libro, Notte fonda e ha parlato del suo rapporto con la scrittura: “Nella scrittura esce un’altra parte del sottoscritto. La sensibilità ce l’ho e non posso farci niente“.