Morgan vs Calcutta, i fan del cantante di Latina: “Rosicone” | Ecco cosa è successo

Dopo il suo concerto sul tetto di Via Asiago, Morgan ha commentato ed è scattata la bufera sul web. Ha ragione?

L’artista che ha fatto del genere indie un mantra, Calcutta, ha tenuto un concerto sul tetto di Via Asiago per Rai Radio 2 e alcuni frammenti della sua live, come spesso capita per pubblicizzare eventi del genere, sono stati condivisi dall’account dell’emittente radio sui social.

Calcutta durante il concerto ha esibito tutti i suoi cavalli di battaglia, tra cui il suo disco di platino, il singolo Paracetamolo che è quello che spicca tra i vari segmenti ripostati su Instagram da rai Radio 2.

A quanto pare però, tra la miriade di commenti sotto il post del cantante, spicca uno che molto probabilmente non dovrebbe esserci: sappiamo infatti come una cosa desti polemica una volta postata sul web e che i leoni da tastiera sono sempre in agguato a dare pareri che non sono né costruttivi né benevoli ma solo fine a se stessi e non richiesti.

Ecco, in questo insieme di commenti inutilizzabili per una qualsiasi crescita personale, spicca quello dell’ex frontman dei Blue Vertigo, nonoché odierno giudice di XFactor, Morgan.

Il commento di Morgan

Recentemente Morgan sta facendo molta pubblicità a sé stesso, mai buona. L’ultimo commento velenoso che l’odierno giudice del talent show, X Factor, ha deciso che avrebbe dovuto insultare ancora altri artisti che non fossero sé stesso e, dopo il repost degli spezzoni del cantante Calcutta da parte di Rai Radio Due, Morgan ha pensato bene di commentare con un non richiesto: “Ma una doccia ogni tanto?”. Il cantante indie ha scelto di non rispondere a questo commento, lasciandolo senza replica.

La reazione dei fan di Calcutta però, non è stata così pacata: in massa infatti si sono precipitati contro il giudice di X Factor, accusandolo di essere “un rosicone”. Questo scontro, totalmente fine a se stesso da parte di Morgan, ha fatto discutere moltissimo anche i suoi follower in quanto entrambi sono figure di spicco nel panorama italiano, con stili e approcci molto diversi. Morgan però è sempre stato dalle opinioni giudicanti e spesso critiche aride e fine a se stesse.

Ricordiamo infatti che questo non è un episodio a se stante: sempre durante la trasmissione del talent show di cui è giudice, Morgan ha criticato anche il quaduplo disco di platino di Annalisa, il singolo Bellissima dichiarando: “Io non ti avrei mai assegnato una canzone così. La trovo di una grande banalità dal punto di vista armonico, ma tu sei talmente bravo che l’hai valorizzata”. “Ripeto quella canzone è armonicamente inesistente”. E voi che ne pensate?