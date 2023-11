Quella sporca ultima meta, arriva il remake del cult con Burt Reynolds

Paramount Pictures ha annunciato un nuovo remake di Quella sporca ultima meta, film cult del 1973 con Burt Reynolds, incentrato sul mondo del football americano. Ecco quello che sappiamo.

Nel 2024 Quella sporca ultima meta compirà cinquant’anni. Senza dubbio, si tratta di uno dei film più conosciuti in ambito sportivo, grazie anche al primo remake del 2005, intitolato L’altra sporca ultima meta, che aveva avuto Adam Sandler come protagonista. Nella pellicola originale, invece, il personaggio principale era interpretato da Burt Reynolds.

Burt Reynolds era Paul Crewe, un campione di football americano ormai in declino, condannato a diciotto mesi di carcere dopo un crimine commesso dopo un break down. Mentre sta scontando la pena, si ritrova a formare una squadra di football insieme ai suoi compagni di galera, allo scopo di sfidare la squadra formata dai secondini, che da sempre si approfittano dei detenuti.

Il film ha avuto un successo enorme in tutto il mondo, tanto che anche nel Regno Unito ne è stato prodotto un remake totalmente inglese, Mean Machine, con al centro non il football, ma il calcio, sport di gran lunga più popolare in Europa. Per festeggiare il cinquantesimo anniversario Paramount Pictures ha deciso di realizzare un nuovissimo remake: ecco che cosa sappiamo a riguardo.

Quella sporca ultima meta, tutto sul remake del film cult

Nel 2024, a esattamente cinquant’anni dall’uscita di Quella sporca ultima meta (The Longest Yard in originale) verrà prodotto un remake, il secondo dopo quello del 2005 con Adam Sandler. Lo sceneggiatore di questo nuovo adattamento sarà Rodney Barnes, noto per aver prodotto e scritto Winning Time – L’ascesa della dinastia dei Lakers, altro film a tema sportivo, ma sul basket.

Il regista ancora non è noto e sembra che in realtà ancora non sia stato scelto, mentre la casa di produzione sarà la Gunpowder & Sky guidata da Van Toffler. Proprio Van Toffler aveva già lavorato al soggetto, dal momento che è stato il produttore esecutivo della versione del 2005. Questa volta, però, l’obiettivo è trovare una chiave di lettura diversa rispetto ai primi due adattamenti, che hanno di fatto la stessa trama, senza grandi cambiamenti.

Il protagonista della versione originale del 1974 era Burt Reynolds (scomparso nel 2018 a 82 anni), uno degli attori e registi più famosi di Hollywood degli anni ’70 e ’80, noto anche per L’ultima follia di Mel Brooks, Amici come prima, Ladro e gentiluomo, Driven e In The Name of The King. Aveva recitato anche nell’adattamento del 2005, questa volta nei panni del coach Nate Scarborough. Avrebbe dovuto partecipare anche a C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, ma a causa della morte inaspettata fu sostituto da Bruce Dem.