The Bear, la terza stagione è confermata | Cosa sappiamo al momento

Dopo l’incredibile successo, FX ha deciso di rinnovare la serie The Bear per una terza stagione: ecco tutto quello che sappiamo.

Molte serie sono state confermate per una stagione successiva quest’anno ed è il caso anche di The Bear, lo show di FX con Jeremy Allen White come protagonista, noto soprattutto per Shameless. La serie è creata Christopher Storer, è una commedia drammatica con episodi da trenta minuti e tratta di diversi temi, come la cultura per il cibo, la famiglia, ma anche la salute mentale e lo stress causato da ritmi lavorativi eccessivi.

Al momento si contano due stagioni e la terza è stata appena confermata. La seconda stagione si era chiusa con i protagonisti che decidevano di impegnarsi seriamente per trasformare lo squallido fast food che dirigono in un ristorante superiore, con una cucina raffinata e ricercata.

Negli Stati Uniti, la serie è stata trasmessa direttamente in streaming su Hulu, mentre in Italia può essere vista su Disney+. Già la prima stagione si è rivelata un enorme successo inaspettato e ha guadagnato diverse nomination agli Emmy, tra cui quella per Miglior sceneggiatura, Miglior regia e Miglior attore protagonista per Jeremy Allen White.

The Bear, quando arriva la terza stagione?

Non solo la prima stagione, ma anche la seconda di The Bear è stata un successo di critica e di pubblico, che ha fatto decidere a FX di rinnovare per una terza parte. Come riportato da Variety, Nick Grad, presidente di FX ha affermato che la serie sta diventando un vero e proprio fenomeno cult.

“Siamo davvero orgogliosi di collaborare con Christopher Storer, Joanna Calo, Josh Senior e il resto del team creativo, nonché con il brillante cast guidato da Jeremy Allen White, Ayo Edebiri e Ebon Moss-Bachrach. Ciò che loro e la troupe hanno fatto è davvero straordinario, e noi e i nostri partner di Hulu ci uniamo ai fan nell’attesa del prossimo capitolo della storia di The Bear” ha dichiarato.

Il cast della serie prevede, oltre a Jeremy Allen White – che interpreta il geniale chef Carmy Berzatto costretto a lavorare nel fast food di famiglia dopo il suicidio del fratello – anche Ebon Moss-Bachrach (Richie), Ayo Edebiri (Sydney), Lionel Boyce (Marcus), Liza Colon-Zayas (Tina), Abby Elliott (Natalie) e Matty Matheson (Neil). Ancora non si sa quando usciranno i nuovi episodi, ma nel frattempo le prime due stagioni sono disponibili su Disney+.