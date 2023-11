David Beckham, dopo la serie l’amante presunta si espone sul web

La serie su David e Victoria Beckham ha suscitato diversi pettegolezzi, tra cui quello che il calciatore avrebbe avuto un’amante. Proprio lei si è esposta sui social per dare la sua versione.

David Beckham e Victoria Adams sono senza dubbio una delle coppie più famose e longeve all’interno del mondo dello spettacolo. Si sono sposati nel 1999 e oggi hanno tre figli, Brooklyn, Romeo e Cruz. Entrambi erano popolarissimi anche prima del matrimonio: lui è stato uno dei calciatori più forti del Regno Unito, mentre lei è un’ex membro delle Spice Girls, di cui ha fatto parte dal 1994 al 2001, per poi tornare nel 2012.

La coppia è sempre stata molto unita e, oggi ha formato una famiglia bellissima e vanta una vita professionale intensa e di successo. Ha anche molti fan, che sono stati ben felici quando è uscita su Netflix una docu-serie dedicata alla vita dell’ex calciatore, intitolata appunto Beckham.

Dopo la pubblicazione della serie, sono scoppiati diversi pettegolezzi, tra cui quello che lui avrebbe tradito la moglie mentre si trovava in Spagna, con la sua assistente Rebecca Loos. Ovviamente questo tradimento non è mai stato accertato, ma a distanza di tanti anni dal presunto avvenimento, Rebecca Loos ha voluto dare la sua versione dei fatti.

David Beckham ha tradito Victoria? La versione di Rebecca Loos

Diversi anni fa David Beckham e la sua assistente Rebecca Loos furono paparazzi mentre si trovavano in Spagna, dove lui si era trasferito per un periodo per motivi di lavoro. La moglie Victoria, invece, era rimasta a Londra insieme ai figli, che all’epoca erano ancora molto piccoli. Così, cominciò a girare la voce che il calciatore avesse un’amante.

A distanza di tanti anni e dopo l’uscita della serie Netflix Rebecca Loos ha deciso di esporsi pubblicamente per raccontare la sua versione. Lui ha sempre negato e ha sempre incolpato ai paparazzi, che avrebbero ingigantito la vicenda. Oggi lei è sposata, vive in Norvegia e ha dei figli, ma non ha mai dimenticato e ha voluto difendersi dopo aver ricevuto tantissime critiche dopo Beckham, che l’hanno accusata di aver voluto provare a distruggere una famiglia. Secondo il pettegolezzo, il flirt sarebbe nato dopo una cena di gruppo e sarebbe durato parecchi mesi.

“Deve assumersi la responsabilità di ciò che ha fatto” ha detto riferendosi all’ex campione di calcio. “Può dire quello che vuole, ovviamente, e capisco che abbia un’immagine da preservare, ma si sta dipingendo come una vittima e sta facendo passare me per una bugiarda. […] Sta indirettamente suggerendo che sono stata io a far soffrire Victoria“.