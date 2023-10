Netflix: tutte le serie tv in arrivo per il mese di novembre

Le novità di novembre di Netflix.

Le serie in arrivo su Netflix nel prossimo mese di novembre. Con il mese di ottobre giunto ormai quasi alla fine è ora tempo di pensare alle novità in arrivo sulla piattaforma streaming di Netflix per il prossimo novembre. Ecco le prossime new entry per quanto riguarda la serie.

Le serie in arrivo su Netflix a novembre: attesa per The Crown 6 e Squid Game

Tra le novità più importanti di Netflix in ambito serie per quanto riguarda il prossimo mese di novembre è impossibile non partire dalla sesta stagione di The Crown. La trama si concentra sulla nascente storia d’amore tra la Principessa Diana e Dodi Fayed prima del noto e tragico incidente. Al centro vi sono però anche il Principe William, che sta cercando di ambientarsi all’interno dell’Eton College dopo la perdita della madre, e la Regina, che in prossimità del suo Giubileo d’Oro pensa al futuro della sua monarchia che vedrà tra le altre cose non solo il matrimonio tra Carlo e Camilla ma anche l’inizio della storia d’amore tra William e Kate.

Altra novità importante di Netflix per il mese di novembre è certamente rappresentata da Squid Game: La sfida, ispirata alla serie originale e la cui trama si basa su 456 concorrenti che prendono parte ad una competizione allo scopo di aggiudicarsi l’ambito montepremi di 4,56 milioni di dollari.

Serie tv di Netflix: le altre novità di novembre

Per quanto riguarda le altre novità in arrivo su Netflix nel corso del mese di novembre, c’è grande curiosità per Obliterated – Una notte da panico, serie che rientra nel genere della commedia e dell’azione opera dei creatori di Cobra Kai. Al centro della storia un’unità speciale che ha il compito di neutralizzare una minaccia all’interno di Las Vegas. Convinti di aver avuto successo e lanciatisi in una festa a base di droga, sesso e alcol, il team si rende però presto conto di come quello della bomba disinnescata inizialmente fosse in realtà un semplice inganno. Il gruppo si vede dunque costretto a tornare in missione sotto ancora sotto l’effetto delle diverse sostanze assunte durante la loro festa.

Altra novità è la sesta e ultima stagione di House of Cards, che vede l’attrice vincitrice del Golden Globe Robin Wright nei panni del Presidente degli Stati Uniti. Il cast, oltre a Wright, comprende tra gli altri Diane Lane, Greg Kinnear, Cody Fern, Michael Kelly e Patricia Clarkson.

Tra le nuove serie ce n’è anche una legata al mondo di Suburra. Si sta parlando di Suburraeterna, ambientata nella Roma del 2011 con un Vaticano ormai in piena crisi e con un governo al passo dal collasso. Cinaglia cerca di farsi strada nel mondo criminale della città gestendo diverse attività illegali con la collaborazione di Adelaide, Angelica e Nadia. Ad entrare presto in gioco ci sono però anche altri personaggi, che metteranno a rischio l’equilibrio della città dando il via ad una rivoluzione che coinvolgerà sia il Vaticano che il governo.

C’è spazio infine anche per il mondo dell’animazione. Si parte da Blue Eye Samurai, serie di animazione con un tocco di live action ideata da Amber Noizumi e da Michael Green. La vicenda si svolge in Giappone e vede come protagonista Mizu, una maestra di spada alle prese con una pericolosa doppia vita. Produttore esecutivo della serie è Erwin Stoff, mentre il ruolo di regista e di principale produttrice è invece ricoperto da Jane Wu. Da Blue Eye Samurai si passa poi a Onimusha, anime che trae ispirazione dalla leggendaria serie di videogiochi d’azione di Capcom. Al centro di questa serie diretta da Takashi Miike vi è il personaggio di Miyamoto Musashi, alle prese con una missione segreta in un periodo in cui il Giappone sembrerebbe ormai essere lontano dalla guerra.