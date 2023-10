Jo Squillo, la verità su Michelle | Ecco come è diventata la sua figlia elettiva

I retroscena sulla figlia adottiva Michelle Masullo.

Jo Squillo ha deciso di confidarsi in merito alla figlia elettiva Michelle Masullo. La cantautrice e conduttrice televisiva Jo Squillo è apparsa per la prima volta in tv insieme alla figlia adottiva Michelle Masullo. Un’occasione per la diretta interessata per raccontare più nel dettaglio il suo primo incontro con Michelle.

Jo Squillo: i retroscena sulla figlia adottiva Michelle

Jo Squillo è stata ospite nel salotto di La Volta Buona di Caterina Balivo. La cantautrice nata a Milano nel 1960 ha parlato non solo della sua carriera ma anche e soprattutto della figlia elettiva, la ventiquattrenne Michelle Masullo conosciuta nel 2018 e presente tra l’altro in sua compagnia nello studio televisivo. Queste alcune delle parole da parte della conduttrice televisiva milanese:

“Michelle Masullo è la mia figlia elettiva perché in realtà ha una bellissima mamma, una bellissima famiglia. Io ero in un periodo abbastanza difficile dato che avevo perso mia mamma e poi nel giro di un mese anche mio padre. La perdita dei miei genitori non la riesco ancora a superare, ma Michelle mi ha dato quella forza necessaria per guardare avanti e per dare un senso a tutto. Si è trattato di un periodo molto duro, e capisco tutte le persone che lo vivono. Questo dolore rimane ancora una ferita aperta, però ci stiamo lavorando. Bisogna guardare avanti“.

A parlare di questo speciale rapporto è stata anche Michelle: “Eravamo entrambe in un momento particolare della nostra vita. Io mi sentivo un po’ sola e anche lei. Una sera, dato che la casa di Jo non era ancora pronta per ospitarmi, piena di vestiti e con la stanza per gli ospiti praticamente occupata da una marea di cose, lei mi porta a casa del papà, che in quei giorni era in ospedale in gravi condizioni. Saliamo le scale e ci sentiamo subito molto unite. Ci capiamo, entriamo in empatia. Jo apre la porta ed entriamo in questo salotto molto bello. Lì c’è una carrozzina vuota“.

Michelle ha poi proseguito nel suo racconto: “La mami si mette a piangere. Io lo capisco subito anche se non sapevo nulla della sua vita e la abbraccio forte. Ci capiamo, io rimango a dormire lì quella sera. Dalla sera dopo il letto si è liberato e lei ha deciso di rovinarsi la vita con me, che sono il suo incubo quotidiano. Ci siamo sentite da subito unite in modo speciale, difficile da descrivere“.

Chi è Michelle Masullo

Michelle Masullo è nata il 18 settembre del 1999 a Campologhetto Bagnaia di Arsa, in provincia di Udine. Nel 2018 la ragazza ha vinto il titolo di Miss Miluna Friuli Venezia Giulia qualificandosi in questo modo alle prefinali di Miss Italia. Dopo aver fatto il suo debutto in tv come modella del programma di Rai Due Detto Fatto, Masullo ha poi continuato a lavorare principalmente come fashion dj e come indossatrice.