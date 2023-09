L’ex Miss Italia Stramare celebra l’estate con il suo amore: un video

Carolina Stramare omaggia la sua estate con il calciatore Pellegri in un video sul suo profilo Instagram. La gioia dell’ex Miss Italia.

Il binomio della bella col calciatore risulta ancora vincente e ce lo dimostrano le infinità di coppie che rispecchiano questo modello. Ad aggiungersi a queste anche la neonata liaison tra la ex Miss Italia Carolina Stramare e il calciatore del Torino Pietro Pellegri.

Dopo i gossip su Vlahovic e Antonino Spinalbese (l’ex di Belen), la modella è uscita allo scoperto con il suo vero fidanzato, pubblicando scatti che li ritraggono felici e divertiti in questa estate trascorsa insieme. L’ex Miss Italia ha infatti condiviso sui social network un video con alcuni dei momenti più belli degli ultimi mesi e nel filmato la guest star è proprio il calciatore al suo fianco, nuovo fidanzato: Pietro Pellegri.

La modella, che abbiamo visto come concorrente nell’ultima edizione di Pechino Express, e il calciatore del Torino, si frequentano ormai da qualche mese e sembrano proprio fare coppia fissa.

Qualche selfie e un video a confermare la coppia

Non hanno mai parlato apertamente – entrambi sono infatti decisamente riservati – ma con un selfie condiviso su Instagram hanno di recente soddisfatto le voci sul loro conto e l’ultimissimo video con cui la Stramare saluta l’estate 2023 ne è una ulteriore conferma. I paesaggi di incanto fanno da cornice ai loro sorrisi e ai loro abbracci, sintomo che il rapporto sembra andare a gonfie vele.

Carolina Stramare è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. Ad esempio non ha mai parlato apertamente, ma neppure smentito, i gossip su Dusan Vlahovic, che pare abbia frequentato lo scorso anno e questa sua esposizione pubblica appare come una vera e propria dichiarazione d’amore per il calciatore.

I flirt pregressi della coppia

Se quindi oggi si espone con il nuovo partner, in passato i suoi flirt sono stati spesso solo dei rumors, cui lei non ha mai voluto dar seguito.

Ha ad esempio definito solo un amico Antonino Spinalbese, l’ex compagno di Belen, con il quale è stata avvistata più volte.

Dal canto suo Pietro Pellegri vanta un’ex fidanzata famosa: prima di conoscere Carolina l’attaccante ha amato Viktorija Mihajlovic, figlia dell’indimenticato Sinisa. La coppia è stata legata per circa due anni. Ora Pietro e Carolina sembrano godersi il trovato afflato amoroso e far volare la relazione nella giusta direzione. In bocca al lupo alla neo-coppia!