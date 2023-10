Cher, la proposta indecente | La star della musica come ha reagito

Il particolare aneddoto raccontato dalla cantante e attrice statunitense.

Cher ha raccontato di una proposta indecente fattale da Phil Spector: ecco qual è stata la sua risposta. Cher, vera e propria icona della cultura pop e star della musica mondiale da oltre cinquanta anni, ha raccontato di un particolare aneddoto con protagonisti lei e Phil Spector, con quest’ultimo che avrebbe fatto alla cantante una proposta a dir poco indecente suscitando la scioccante risposta della diretta interessata.

Cher su Phil Spector: “Mi ha chiesto se avrei voluto fare sesso con lui”

Cher ha rivelato nel dettaglio della scioccante proposta fatta nei suoi confronti da Phil Spector. Morto nel gennaio del 2021, Spector è stato uno dei più importanti e influenti produttori discografici della storia della musica, vera e propria guida per diversi gruppi femminili degli anni sessanta come Ronettes e Crystals e collaboratore di alcuni dei più noti artisti della musica rock come Rolling Stones, Ramones, John Lennon e Tina Turner.

A parlare del produttore, che fu condannato nel 2009 a 19 anni di carcere per omicidio di secondo grado per l’uccisione di Lana Clarkson nel 2003, è stata per l’appunto Cher, con la cantante che si è lanciata in clamorose rivelazioni al The Guardian:

“Phil una volta mi chiese, in francese, se avrei voluto fare sesso con lui. E allora io a quel punto gli ho risposto sempre in francese ‘Sì, per soldi’. A quella risposta lui è quasi caduto dalla sedia, non se lo aspettava nessuno. Avrei dovuto parlare dei suoi comportamenti, ma non avevo intenzione di parlare apertamente di queste cose con le mie amiche“.

L’ultimo album di Cher

A distanza di cinque anni dal suo ultimo album intitolato Dancing Queen del 2018, Cher ha annunciato di recente il suo nuovo disco Christmas, il primo della sua carriera a tema esclusivamente natalizio.

A partire dal suo esordio discografico con All I Really Want to Do del 1965, Cher ha venduto in tutto il mondo oltre 100 milioni di copie. Unica cantante al mondo a poter vantare una canzone al primo posto della Billboard Hot 100 in ben sei decenni diversi a partire dagli anni sessanta fino agli anni 2010, l’artista di Believe si è distinta anche in ambito cinematografico venendo candidata al Premio Oscar in due diverse occasioni: come migliore attrice non protagonista nel 1983 per Silkwood e come migliore attrice protagonista per Stregata dalla luna nel 1987.

Tra i tanti riconoscimenti ottenuti in carriera vi sono poi tra l’altro anche un David di Donatello, un Grammy Award e tre Golden Globe.