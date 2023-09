Buffy: reunion del cast per una storia su Spike

Il cast della serie cult di nuovo insieme per una storia su Spike.

Il cast della serie Buffy l’ammazzavampiri si è riunito per una storia incentrata sul personaggio di Spike.

A venti anni esatti dalla sua conclusione, quella di Buffy l’ammazzavampiri resta senza dubbio una delle serie in assoluto più amate. Dopo l’ipotesi poi naufragata di un remake della serie, i milioni di fan della serie cult incentrata sui vampiri potranno ora godersi una nuova interessantissima iniziativa legata al franchise. Si tratta nello specifico di una nuova storia incentrata su Spike, uno dei personaggi più amati dell’intera serie.

Buffy: il cast riunito per la nuova storia su Spike

Il cast di Buffy si riunisce per una storia incentrata in larga parte sul personaggio di Spike. La novità legata al franchise non consiste però in una nuova serie tv bensì in un prodotto audio, che sarà reso disponibile su Audible a partire dal prossimo 12 ottobre.

In questa nuova storia i fan potranno dunque ammirare il grande ritorno di James Marsters nei panni del vampiro Spike. Insieme a lui nel cast sono poi presenti tra gli altri tanti altri volti storici della serie Buffy, dalla Cordelia di Charisma Carpenter al Signor Giles di Anthony Head fino ad arrivare alla Anya di Emma Caulfield. Tra gli altri attori inclusi nel cast anche Juliet Landau, Amber Benson, James Charles Leary e Danny Strong, che interpretano rispettivamente i personaggi di Drusilla, Tara, Clem e Jonathan. Non manca infine qualche interessante new entry, con Laya DeLeon Hayes che veste i panni di The Equalizer.

Queste le dichiarazioni da parte di James Marsters rilasciate tramite un comunicato:

“Sono entusiasta di tornare con i miei cari amici per questo prossimo capitolo del Buffyverse mentre accompagniamo gli spettatori in un viaggio familiare ma inaspettato, pieno zeppo di orrore, passione e malizia. Sono felicissimo che i fan vecchi e nuovi possano sperimentare questo amato mondo di caccia ai vampiri come mai prima d’ora, portato in vita attraverso una narrazione audio coinvolgente“.

La trama di Slayers: A Buffyverse Story

La storia di Slayers: A Buffyverse Story è stata scritta da Amber Benson in collaborazione con Christopher Golden. Al centro della trama vi è per l’appunto il personaggio di Spike, sotto copertura a Los Angeles per tentare di convincere le forze oscure del suo ritorno alla malvagità.

All’improvviso però la copertura di Spike viene compromessa dalla sedicenne Indira Nunnally (Hayes), con il vampiro che cerca così di mettersi in contatto con un osservatore per la sua nuova protetta. A questo punto, Spike finisce con l’imbattersi in una Cacciatrice di una realtà parallela nella quale Buffy non è mai esistita e che vede Cordelia Chase come sola e unica Cacciatrice. Proprio Cordelia chiede dunque l’aiuto di Spike contro un villain che sta seminando il terrore nella sua realtà, ovvero la vecchia fiamma di Spike Drusilla.