The Exorcists: le immagini del mockbuster della Asylum

Le nuove immagini relative alla nuova pellicola della Asylum.

Le immagini di The Exorcists, nuovo mockbuster della Asylum con protagonista Doug Bradley. Il prossimo 5 ottobre arriverà nelle sale cinematografiche italiane L’esorcista – Il credente, sesta pellicola in totale del franchise iniziato con il cult L’esorcista del 1973 diretto da David Gordon Green. In questi giorni è però disponibile anche un altro film dello stesso genere, vale a dire il The Exorcists della Asylum.

Le immagini di The Exorcists, il nuovo film della Asylum

The Exorcists è il nuovo mockbuster della Asylum, una pellicola scritta e diretta da Jose Prendes che può contare sulla presenza all’interno del cast di due icone del cinema horror come Doug Bradley e Michelle Bauer. Bradley è noto principalmente per l’iconico ruolo di Pinhead nella saga cinematografica Hellraiser, con l’attore inglese che impegnato per l’ultima volta nella parte in Hellraiser: Hellworld del 2005. Bauer ha recitato invece in diverse pellicole horror a sfondo anche comedy e demenziale: tra le pellicole cui ha preso parte da ricordare La Tomba del 1986, Hollywood Chainsaw Hookers del 1988 e Evil Toons – Non entrate in quella casa del 1992. A completare il cast vi sono poi Kate Hodge (Leatherface – Texas Chainsaw Massacre III), Kayla Fields (Who is killing the cheerleaders?), Denise Duff (Subspecies parts: 2-5), Katie Silverman (Tales of Halloween) e Victor Marana (Accident, Suicide or Murder).

Ecco qui di seguito una delle nuove immagini tratte dal film della Asylum The Exorcists seguito dal trailer ufficiale della pellicola.

La trama di The Exorcists

La trama di The Exorcists è incentrata su un bambino che si ritrova all’improvviso posseduto da un terribile male. Il padre del ragazzo decide così di conseguenza di chiedere l’aiuto di tre esperti esorcisti che avranno il duro compito di salvare l’anima del bambino eliminando il demone e salvando così la sua intera famiglia prima che sia troppo tardi. Nello specifico, il demone in questione rappresenta una sorta di semplice antipasto di ciò che potrà scatenarsi sull’intero pianeta nel caso in cui il trio di esorcisti non dovesse riuscire nella propria difficile missione.

In attesa di saperne di più in merito a tutte le date di uscita del film sia in sala che in digitale, la proiezione di The Exorcists ha già avuto inizio lo scorso 29 settembre e proseguirà fino al prossimo 5 ottobre nelle seguenti sale:

Laemmle Monica a Los Angeles, California

Cinema Hickory Ridge a Cleveland, Ohio

Cinema Trylon a Minneapolis, Minnesota

O Cinema a South Beach, Miami

Aurora Cineplex ad Atlanta, Georgia