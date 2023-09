Gerard Depardieu: l’attore mette all’asta la sua collezione d’arte

L’attore ha deciso di vendere la sua collezione d’arte milionaria.

Alle prese con diversi problemi Gerard Depardieu ha deciso di mettere all’asta la sua collezione d’arte. Gerard Depardieu ha messo all’asta la sua straordinaria collezione d’arte. L’attore francese, da sempre appassionato al mondo dell’arte e amante di quadri, sculture e pitture, ha preso tale decisione anche per via delle diverse difficoltà affrontate nel corso dell’ultimo periodo. Negli ultimi tempi Depardieu si ritrova alle prese con problemi di varia natura, con il diretto interessato accusato anche di molestie da alcune donne.

All’asta la collezione d’arte di Gerard Depardieu

Nel corso degli anni Gerard Depardieu ha raccolto e messo su una vastissima collezione di opere d’arte di vario tipo disposta poi in maniera accurata e maniacale nella sua immensa casa parigina. Enormemente affezionato a qualsiasi cosa abbia a che fare con l’arte in generale, l’attore francese ha ora però preso la decisione di vendere tutti i suoi preziosi cimeli.

Nello specifico, la collezione d’arte di Gerard Depardieu è stata messa all’asta all’Hotel Drouot, da innumerevoli anni il luogo principale per ospitare questo tipo di vendite nella città di Parigi. Secondo alcune stime, il ricavo finale che dovrebbe derivare dalla vendita di questi beni si dovrebbe aggirare intorno ad una cifra tra i tre e i cinque milioni di euro complessivi.

Tra le passioni più grandi di Depardieu, alle prese con le denunce di molestia da parte di diverse donne e in attesa di processo per uno di questi casi, vi è in particolare Auguste Rodin: da menzionare tre piccole sculture in bronzo tra cui una raffigurante Paolo e Francesca della Divina Commedia di Dante. All’interno della collezione sono però presenti diversi altri capolavori, come ad esempio opere di Redon, Mirò, Calder, Zadkine ed Eugène Leroy.

Per la precisione le opere messe all’asta sono in totale circa duecentocinquanta, quasi tutte appartenenti al ventesimo secolo.

La carriera di Gerard Depardieu

Gerard Depardieu ha iniziato la sua carriera cinematografica nel 1971 con il film Un po’ di sole nell’acqua gelida. La consacrazione è arrivata nel 1974 con il ruolo di Jean-Claude nel film I Santissimi diretto da Bertrand Blier. Da lì, Depardieu si è affermato come uno dei migliori attori francesi della sua generazione, prendendo parte anche a diverse commedie popolari come ad esempio i film di Asterix.

Tra i riconoscimenti più importanti della sua carriera vi è il premio al miglior attore al Festival di Cannes del 1990 per Cyrano de Bergerac, un ruolo che lo portò inoltre anche ad una candidatura ai Premi Oscar del 1991.