Tante curiosità su Rebecca Ferguson, la star della nuova serie Silo su Apple TV+

Tra le attrici più apprezzate del mondo, conosciamo meglio i talenti di Rebecca Ferguson e qualche curiosità

Attrice e ballerina, le competenze artistiche di Rebecca Ferguson sono al servizio del mondo cinematografico che l’ha scoperta come talento indiscusso ormai da diverso tempo. Per conoscerla a fondo basta ripercorrere le sue celebri partecipazioni sul grande e piccolo schermo.

Ma partiamo dalla vita privata. Rebecca Ferguson è nata il 19 ottobre del 1983 a Stoccolma, in Svezia. Una inconfondibile bellezza nordica che l’ha resa eterea e inafferrabile in molte delle sue interpretazioni.

Nel 2015 ha conosciuto suo marito Rory, lontano dal bagliore del mondo dello spettacolo, sposato nel 2018. I due attualmente vivono tra Simrishamn, un paese svedese, e Londra. Nello stesso 2018, inoltre, la coppia ha dato alla luce la loro prima figlia, Saga. La Ferguson, però, era già madre di un figlio, Isac, nato nel 2007, dalla precedente relazione con Ludwig Hallberg, suo fidanzato per diversi anni.

Filmografia e vita “social”

L’attrice è sui social ed è seguita da un ristretto gruppo di follower (si fa per dire…si parla sempre comunque di circa 500.000 utenti). Si diverte a postare momenti di svago privati, attimi sul set e iniziative benefiche cui da sempre si dedica.

La Ferguson inizia come modella e nel frattempo si mantiene per un certo periodo lavorando in un asilo nido, come babysitter, nel personale di una gioielleria, di un negozio di scarpe e di un ristorante coreano. Insegna per alcuni anni tango argentino in una compagnia di danza a Lund, apparendo nel frattempo in alcuni cortometraggi. Debutta come attrice svedese sul grande schermo nel 2004 grazie a Drowing Ghost – Oscure presenze. In seguito, ha preso parte ad Hercules: il guerriero (2014), Mission: Impossibile – Rogue Nation (2015), Florence Foster Jenkins (2016) e La ragazza del treno (2016). Tra i suoi ultimi lavori, Mission: Impossibile – Fallout (2018) e Dune (2021).

Non solo cinema

Rebecca Ferguson ha lavorato spesso anche per serie televisive. La sua carriera nel mondo della recitazione, infatti, è iniziata con la soap opera Nya tider (1999-2000), per poi proseguire con Ocean Ave (2002), Il commissario Wallander (2008), Der Kommisar und das Meer (2013), The White Queen (2013) e The Red Tent (2014). Attualmente è impegnata nelle riprese di una nuova serie dal titolo Wool, di genere post-apocalittico.

Non tutti sanno che nella sua interpretazione di Jenny Lind, il personaggio di cui ricopre il ruolo nel film The Greatest Showman, una meravigliosa cantante acclamata a livello mondiale, Rebecca è stata doppiata da Loren Allred pur essendo intonata ed in grado di cantare, ma la risonanza del personaggio ha imposto questa scelta a livello cinematografico. L’attrice ha ammesso di essersi sentita estremamente nervosa quando ha dovuto eseguire una canzone del film, ma grazie agli incoraggiamenti di Hugh Jackman, protagonista del film, è riuscita a superare egregiamente l’empasse.