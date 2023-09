Nicki Minaj e i numerosi regali alla mamma

La fama e il successo le hanno consentito di ricoprire la mamma di costosi doni. Nicki Minaj e la sua brillante carriera nel mondo della musica.

Nicki Minaj, pseudonimo di Onika Tanya Maraj-Petty, nata Onika Tanya Maraj, è una rapper, cantante ed ex modella trinidadiana residente negli Stati Uniti d’America.

Nonostante abbia iniziato a rappare nel 2004 nel gruppo HoodStars assieme a Safaree Samuels, la sua carriera da solista nel mondo della musica inizia nel 2007 grazie all’aiuto del rapper statunitense Lil Wayne. Il suo primo album in studio, Pink Friday (2010), ottenne notevole successo nei paesi anglosassoni, con tre dischi di platino negli Stati Uniti, un disco di platino in Regno Unito e uno in Australia. Il singolo estratto di maggior successo è stato Super Bass, il quale ha venduto oltre dieci milioni di copie solo negli Stati Uniti. Il secondo album, Pink Friday: Roman Reloaded, è stato pubblicato nel 2012 ed ha garantito alla rapper un maggiore successo a livello internazionale, trainato da Starships, primo singolo estratto dall’album, che ha venduto oltre sette milioni di copie nel mondo, diventando così il singolo più popolare della cantante oltreoceano.

Dopo oltre due anni di pausa dalle scene musicali, la rapper torna con il terzo disco The Pinkprint (2014), contenente, oltre alla hit Anaconda, i singoli di successo Only, Bed of Lies e The Night Is Still Young. La pubblicazione del quarto album in studio, intitolato Queen e acclamato dalla critica, è datata invece 2018. Nel 2020 ottiene i suoi primi singoli numero uno nella Billboard Hot 100, grazie al remix del brano Say So di Doja Cat e al singolo Trollz in collaborazione con 6ix9ine, mentre nel 2022 il suo singolo Super Freaky Girl diviene il primo di una rapper donna solista a debuttare al vertice della Hot 100 durante il ventunesimo secolo.

In concomitanza al lavoro di cantante, ha avviato anche una carriera cinematografica doppiando Steffie nel film d’animazione L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva. Successivamente ha preso parte alle commedie Tutte contro lui – The Other Woman e La bottega del barbiere 3, mentre nel 2013 è stata giudice della dodicesima stagione di American Idol. È molto attiva anche nel campo della moda: dopo una serie di sponsorizzazioni con vari brand, nel 2018 ha iniziato una collaborazione con il noto marchio Fendi.

Nicki Minaj è stata la prima artista femminile inclusa nella lista riguardante i miglior rapper secondo MTV, emittente che nel 2022 le ha assegnato il Michael Jackson Video Vanguard Award nell’ambito degli annuali MTV Video Music Award.

I ricchi doni alla mamma

La mamma di Nicki, Carol, ha elogiato la figlia per il successo che è riuscita a conquistarsi con le sue sole forze e per la generosità con cui ha voluto spendere i suoi primi soldi guadagnati dopo la fama ottenuta dal 2010 per acquistarle auto di lusso e una casa.

Nicki ha un patrimonio stimato di 150 milioni di dollari e sua madre Carol Maraj ha dichiarato a Page Six: “Mi ha comprato una Mercedes-Benz. Mi ha comprato una bellissima casa e molte macchine diverse”. Inoltre, Carol ha aggiunto: “Amo la mia casa. (Nicki) è nata a Trinidad ed è arrivata qui all’età di cinque anni. Quindi vederla raggiungere questo grande successo è sorprendente.”

La famiglia di Nicki

Nicki è cresciuta con sua nonna in una famiglia con 11 cugini mentre sua madre, cantante gospel, ha svolto diversi lavori di contabilità e buste paga prima di ottenere la carta verde e trasferirsi negli Stati Uniti all’età di 24 anni, dove si è trasferita con Nicki e suo fratello minore Jelani.

Il padre di Nicki, Robert, dirigente finanziario e cantante gospel, divenne dipendente dal bere e dal crack e bruciò la casa di famiglia nel 1987, quando Nicki aveva cinque anni. Carol ora gestisce una fondazione per le donne vittime di violenza domestica e ha in cantiere la realizzazione di una nuova fragranza chiamata Heaven Scent.