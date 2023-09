Story Ave: il trailer del film con Asante Blackk

Il trailer ufficiale del film con protagonista Asante Blackk.

Asante Blackk è protagonista di Story Ave: ecco il trailer ufficiale del film.

Tra la fine di questo mese di settembre e l’inizio di ottobre farà il suo arrivo nelle sale cinematografiche statunitensi Story Ave, film diretto da Aristotele Torres che arriverà sul grande schermo in alcune sale selezionate il 29 settembre a New York e il 13 ottobre a Los Angeles.

Il trailer ufficiale di Story Ave

La società di distribuzione cinematografica Kino Lorber ha da poco pubblicato il trailer ufficiale di Story Ave, un film che è stato presentato in anteprima mondiale al SXSW Film Festival del 2023. Nel corso di questa manifestazione, la pellicola è riuscita a distinguersi venendo premiata con il riconoscimento del Premio Speciale della Giuria per la Cinematografia.

Il regista di Story Ave è Aristotele Torres, con quest’ultimo che ha curato anche la sceneggiatura in collaborazione con Bonsu Thompson. Tra i produttori esecutivi della pellicola figurano invece Jamie Foxx, Luis Guzman, Randal Sandler, Claude Amadeo, Chris Triana, Martin Cabrera, Robert Aguilar, Cemi Guzman, Gus Deardoff e Jan McAdoo. Produttori sono Aristotele Torres, Lizzie Shapiro e Datari Turner.

Per quanto riguarda invece il cast, protagonisti sono Asante Blackk, famoso per il suo ruolo all’interno della miniserie When They See Us, e Luis Guzman, noto attore portoricano apparso nel corso degli anni in numerosi film e serie tv di successo e comparso di recente in due episodi della prima stagione della serie Mercoledì con Jenna Ortega. Completano il cast Alex Hibbert, Melvin Gregg, Coral Pena, Cassandra Freeman e Stella Doyle.

Ecco qui di seguito il trailer ufficiale del film Story Ave.

La trama di Story Ave

La trama di Story Ave è incentrata su Kadir, un adolescente e artista dall’enorme talento del South Bronx che inizia ad attraversare un periodo estremamente complicato in seguito alla morte del fratello minore. Sopraffatto dal dolore e alle prese con diversi problemi sia a scuola che in famiglia, Kadir decide di rifugiarsi all’interno del mondo delle bande di graffiti.

Allo scopo di mettersi alla prova per riuscire a fare il proprio ingresso nella banda più importante del suo quartiere, Kadir cerca di derubare l’integerrimo controllore della MTA Luis, venendo colto di sorpresa quando lo stesso Luis accetta di dargli del denaro in contanti se accetta di sedersi a mangiare con lui. In seguito alla loro conversazione nasce tra i due una profonda amicizia, con Kadir che si rende conto grazie ad essa di come il suo grande talento artistico possa essere in grado di portarlo ad avere una vita migliore.