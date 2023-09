Mughini escluso dal GF: ecco il vero motivo

Il forfeit clamoroso di Giampiero Mughini al GF. All’ultimo minuto rinuncia ad entrare nella casa. Cosa è successo.

Al via l’11 settembre la nuova edizione del Grande Fratello cosiddetto NIP, perché mixa famosi e non, in convivenza nella casa, dopo la nuova politica adottata da Pier Silvio Berlusconi, che ha voluto “pulire” il programma dal trash che lo aveva investito in questi ultimi anni.

Se sia riuscito o meno nell’intento, lo vedremo a conti fatti. Intanto a poche ore dal suo inizio, già qualche cosa è andato storto. In primis la gaffe dell’opinionista solista Cesara Bonamici che in diretta avrebbe spoilerato ai concorrenti l’esistenza del tugurio e la presenza di altri concorrenti in esso stipati, con Signorini che ha tentato di recuperare la scivolata arrampicandosi sugli specchi.

Ora un nuovo scoop sta colpendo la casa più spiata d’Italia e riguarderebbe la rinuncia da parte di uno dei papabili concorrenti. Stiamo parlando di Giampiero Mughini, che già nel corso dell’estate sul suo profilo Instagram annunciava in modo velato la sua partecipazione ad un programma molto famoso.

Il forfeit all’ultimo minuto

Ma qualcosa non deve essere andato per il verso giusto, visto l’annuncio di qualche ora fa che il giornalista non parteciperà al reality. Quando ormai il cast del Grande Fratello sembrava fatto e finito, ecco la notizia. Il giornalista e opinionista tv veniva dato per certo, tra i concorrenti del reality Mediaset.

E invece niente da fare. All’ultimo minuto salta uno dei personaggi più controversi del cast messo su da Alfonso Signorini, con fatica e difficoltà viste le esigenze del nuovo format – che prevede un mix di Vip e persone comuni (i cosiddetti Nip) – e il divieto assoluto di arruolare influencer. Giampiero Mughini però, il cui nome era iniziato a circolare già mesi fa, sembrava una figura sicura su cui puntare.

I motivi del diniego

Purtroppo, sembra che alla base della sua mancata partecipazione ci siano dei problemi personali del giornalista, non risolvibili nell’immediato.

Naturalmente si spera che non sia nulla di grave e che Mughini possa entrare nella casa magari in seconda battuta. Per ora a far parte del cast ci sarebbero: Grecia Colmenares, Alex Schwazer, Beatrice Luzzi, Letizia Petris, Vittorio Menozzi, Giselda Torresan, Paolo Masella, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Giuseppe Garibaldi, Angelica Baraldi, Marco Fortunati, Samira Lui, Lorenzo Remotti, Anita Olivieri. Staremo a vedere se la scelta operata dal vertice Mediaset si dimostrerà vincente anche in termini di ascolti, nonché di qualità del programma.