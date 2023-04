Monstrous Beauty, tutto sul nuovo film con Bella Ramsey

L’attrice Bella Ramsey sarà la protagonista di Monstrous Beauty, nuovo film diretto da Romola Garai. Ecco cosa sappiamo della pellicola.

Bella Ramsey negli ultimi anni si sta facendo notare a livello mondiale nonostante la giovanissima età. Il suo primo ruolo importante è stato quello della coraggiosissima Lyanna Mormont nelle ultime stagioni di Game of Thrones, ma è stato con The Last of Us che ha definitivamente conquistato il pubblico. La sua interpretazione di Ellie, infatti, ha colpito i fan, che hanno apprezzato enormemente la serie, nonostante i timori iniziali che si discostasse troppo dal videogame.

Qui ha recitato al fianco di Pedro Pascal (noto anche per Narcos e The Mandalorian) e ha convinto tutti con la sua interpretazione forte e decisa della giovane protagonista. La serie è ambientata in un mondo post-apocalittico in cui un misterioso virus ha infettato la popolazione, rendendo le persone simili a zombie.

Ora che la prima stagione è finita, gli attori si interessano ad altri progetti in vista dell’inizio delle riprese della seconda. Bella Ramsey, quindi, è entrata nel cast di Monstrous Beauty, film di ambientazione storica scritto e diretto da Romola Garai. Ecco di cosa parlerà.

Bella Ramsey, da The Last of Us a Monstrous Beauty

Monstrous Beauty sarà ambientato in Inghilterra nel XVII secolo, durante il regno di Carlo II, più precisamente tra il 1630 e il 1685 e unirà fatti realmente accaduti con elementi di fantasia. Bella Ramsey sarà la protagonista e interpreterà Barbara Field, una ragazza che è stata istruita nonostante le umili origini. La dama vorrebbe diventare una commediografa, ma viene notata dal re e dalla sua corte non tanto per le sue abilità, ma piuttosto per il suo aspetto.

La giovane, infatti, soffre di una strana malattia che ha reso il suo corpo completamente ricoperto di peli. Solo per questo il sovrano ha accettato di riceverla nella sua corte, dove risiedono tanti altri personaggi considerati “esotici e speciali” per il proprio aspetto fisico. A Barbara, ovviamente, tutto ciò non basta e desidera essere apprezzata per il suo talento nella scrittura.

Oltre alla protagonista di The Last of Us, il cast del film comprende anche Dominic West, che sarà Carlo II e Ruth Negga, che interpreterà il ruolo di Nell Gwyn, una giovane attrice amante del sovrano. Le riprese cominceranno a settembre e ancora non si conosce la data di uscita al cinema.